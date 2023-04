Hulkenberg had een 'code bruin' moment tijdens ontwijking van gecrashte Albon

Haas-coureur Nico Hulkenberg meent naar eigen zeggen ‘een code bruin’ te hebben gehad tijdens het moment waarop hij tijdens de Grand Prix van Australië bíjna tegen de gecrashte Alex Albon botste.

Williams-coureur Alex Albon had een uitstekend afgelopen weekend, totdat in ronde zeven van de Australische Grand Prix voor hem het noodlot toesloeg. De Thais-Britse jongeling vloog bij het inkomen van de snelle bocht zes van de baan, waardoor hij vervolgens tegen de bandenstapel aanbotste en langzaamaan met de achterkant van zijn FW45-bolide weer de baan op rolde. De achtervolgende Nico Hulkenberg kwam precies op het verkeerde moment op hoge snelheid langs de gecrashte Albon, maar gelukkig wist de Duitser hem te ontwijken.

Na afloop van de race vertelt Hulkenberg dat hij de auto van Albon maar nét wist te vermijden, en blikt terug op het incident in ronde zeven: "Mijn hemel, ik had echt een code bruin op dat moment", begint de Haas-coureur. "Dat moment was echt eng. Ik bedoel, gelukkig is er uiteindelijk niks gebeurd, maar dat was een nachtmerriescenario; op hoge snelheid een blinde bocht van een stratencircuit ingaan."

"Dat was serieus eng. Pierre (Gasly) zat denk ik voor mij, hij was de eerste auto, en ik de tweede. Geen marshal ter wereld kon zo snel reageren. We hadden geen gele vlaggen, ik zag alleen de stofwolk en ik zag grind rondvliegen, dus ik nam niet de ideale of normale racelijn, maar ging een beetje wijder", vertelt hij over het ontwijken van Albon.