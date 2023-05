Albon gebruikt golfbal als inspiratie voor Miami-helm

Dit weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma. De race is zeer populair onder de coureurs en veel van hen kiezen voor deze Grand Prix dan ook voor een aangepast helmdesign. Ook Williams-coureur Alexander Albon heeft gekozen voor een bijzonder design, hij heeft inspiratie opgedaan op de golfbaan.

Albon heeft zijn helmdesign namelijk gebaseerd op een golfbal. De Thaise Brit is van mening dat golf past bij de staat Florida en kiest daarom voor dit design voor de race in Miami. De helm is wit van kleur met een groene rand aan de onderkant van de helm. Albon is één van de vele coureurs met een voorliefde voor golf, hij heeft ook een relatie met een professioneel golfster.