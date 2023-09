Albon verwacht mindere periode en wijst naar Las Vegas

Het team van Williams is bezig met een redelijk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal komt steeds beter voor de dag en Alexander Albon is regelmatig pijlsnel. Toch vreest de Thaise Williams-coureur dat hij in de aankomende races minder goed voor de dag gaat komen. Hij verwacht pas in Las Vegas weer te kunnen schitteren.

Albon is bezig met een redelijk sterk seizoen in de Formule 1. De Thaise Brit is veel sneller dan zijn teamgenoot Logan Sargeant en hij heeft tot nu toe 21 punten bij elkaar gereden. Albon staat op de dertiende plaats in het wereldkampioenschap, aangezien Sargeant nog geen enkel WK-punt heeft gescoord, staat Williams ook nog maar op 21 punten. De Britse renstal staat hierdoor op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap.

Albon finishte afgelopen weekend in Monza als zevende en het was zeker niet de eerste keer dat hij veel indruk maakte in het huidige seizoen. Albon verwacht echter wel dat Williams het zwaar gaat krijgen in de aankomende races. In gesprek met Motorsport.com legt Albon het uit: "Ik maak mij vooral zorgen om races op banen zoals in Brazilië. Ik hoop vooral dat wij er nu iets beter voorstaan. Dit resultaat in Monza was wel nodig aangezien ik niet verwacht dat we tot aan Las Vegas weer dit soort kansen gaan krijgen. Ik bedoel niet dat ik minder snel zal gaan, maar deze punten waren wel nodig."