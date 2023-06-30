Force India
Force India
- Team naam Force India
- Basis Silverstone, India
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2008
- Podiums 3
- Wereldkampioen -
- Pole posities 1
- Snelste race rondes -
- 96.021 reacties op Force India
- 8 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Force India
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Racing Point
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2020
18
-
27
-
11
-
2019
18
-
11
-
2018
18
-
11
-
31
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Force India
-
31
-
11
-
2017
31
-
11
-
2016
11
-
27
-
2015
11
-
27
-
2014
11
-
27
-
2013
15
-
2012
12
-
2011
14
-
2010
14
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2009
20
-
2008
20
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DatumGrand PrixQR
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27 - 29 jul1713
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20 - 22 jul107
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6 - 8 jul107
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29 - 1 jul116
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22 - 24 jun1118
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8 - 10 jun89
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24 - 27 mei66
-
11 - 13 mei139
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27 - 29 apr73
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13 - 15 apr811
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6 - 8 apr810
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23 - 25 maa1211
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24 - 26 nov87
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10 - 12 nov59
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27 - 29 okt65
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20 - 22 okt66
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6 - 8 okt76
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29 - 1 okt66
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15 - 17 sep125
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1 - 3 sep36
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25 - 27 aug89
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28 - 30 jul118
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14 - 16 jul68
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7 - 9 jul77
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23 - 25 jun66
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9 - 11 jun85
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25 - 28 mei712
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12 - 14 mei84
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28 - 30 apr96
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14 - 16 apr147
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7 - 9 apr89
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24 - 26 maa117
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25 - 27 nov7
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11 - 13 nov4
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28 - 30 okt7
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21 - 23 okt8
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7 - 9 okt57
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30 - 2 okt6
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16 - 18 sep8
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2 - 4 sep8
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26 - 28 aug4
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29 - 31 jul7
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22 - 24 jul910
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8 - 10 jul6
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1 - 3 jul217
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17 - 19 jun73
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10 - 12 jun98
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26 - 29 mei3
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13 - 15 mei97
-
29 - 1 mei69
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15 - 17 apr711
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1 - 3 apr815
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18 - 20 maa97
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27 - 29 nov45
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13 - 15 nov56
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30 - 1 nov97
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23 - 25 okt55
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9 - 11 okt63
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25 - 27 sep96
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18 - 20 sep117
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4 - 6 sep76
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21 - 23 aug45
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24 - 26 jul1119
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3 - 5 jul97
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19 - 21 jun56
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5 - 7 jun78
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21 - 24 mei77
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8 - 10 mei1713
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17 - 19 apr88
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10 - 12 apr1511
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27 - 29 maa1313
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13 - 15 maa137