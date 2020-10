Perez heeft geen interesse in Haas als Mazepin het team overneemt

Sergio Perez lijkt de sleutel te hebben wat betreft de coureursmarkt voor 2021. De meeste stoeltjes zijn bezet maar de Mexicaan is een gewild object vanwege zijn sponsorbudget. Alles wijst erop dat de Mexicaan kan kiezen, en Haas zou de meest serieuze optie zijn wat betreft zijn kansen.

Haas rijdt nu met Magnussen en Grosjean maar heeft publiekelijk kenbaar gemaakt mogelijk beide coureurs te gaan vervangen. Een beslissing daarover is nog niet genomen, maar er zijn wel geruchten over een voorcontract tussen Haas en Perez.

Interesse Perez is weg

De onderhandelingen lijken echter stil te liggen, doordat Dmitry Mazepin een overnamebod heeft neergelegd bij Haas om het team over te nemen. Mazepin is al enkele jaren op zoek naar een F1-team om te investeren maar vooral zodat zijn zoon Nikita Mazepin, die nu F2 rijdt, door kan stoten richting de F1.

Auto Bild-journalist Ralf Bach vertelt echter dat Perez geen interesse meer heeft: "Ik heb bronnen gesproken die zeggen vanuit Italië dat Mazepin het hele team van Haas over wil nemen. Als gevolg hiervan, zo melden dezelfde bronnen, is Sergio Perez niet langer geïnteresseerd om bij Haas te rijden sinds hem is verteld dat de onderhandelingen stil moesten komen te liggen door het overnamebod."

Dat Perez een 180 graden draai maakt zal mede te maken hebben door de huidige situatie. De Mexicaan heeft enkele jaren geleden het team gered van de ondergang, toen Lawrence Stroll Force India kon overnemen. Perez heeft daarna Lance Stroll als teamgenoot, die nu mag blijven en alle nieuwe onderdelen krijgt.

Sindsdien is er een vertrouwensbreuk tussen Perez en Racing Point, die zich gepiepeld voelt door de hele situatie. Eenzelfde situatie zal hij ongetwijfeld willen vermijden in de toekomst, en met papa Mazepin als teameigenaar met Perez die zoon Nikita Mazepin als teamgenoot krijgt belandt de Mexicaan in exact dezelfde omgeving.