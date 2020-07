Dat ze snel zijn, hadden we in de smiezen. Maar snel genoeg voor een lockout van de tweede startrij? De roze wagens van Racing Point vlogen in Hongarije naar startplaatsen drie en vier. Op pure snelheid.

Er valt het een en ander te zeggen over de handelswijze van het team. De nummer zeven van vorig jaar ontpopt zich pardoes tot waterdrager van het onklopbare Mercedes, zij het dat het lot nog eventjes op de rem trapt – snelheidstechnisch waren podiumplaatsen al mogelijk geweest.

Hoe ze het hebben geflikt? De titelwinnende Mercedes van 2019 is tot in detail nagetekend. Zo gedetailleerd, dat er momenteel een onderzoek naar het team loopt. Sommigen vinden het bedrog, niet in lijn met de gedachte van de sport. Ik niet. Waarom slecht bedenken als je goed kan jatten?

Andrew Green is mijn nieuwe held. De technisch verantwoordelijke van Racing Point is verre van aandachtsgeil, vandaar dat je zijn naam in de dertig (!) jaar dat hij inmiddels in de F1 werkt waarschijnlijk niet zo vaak hebt gehoord.

Maar deze heer Green is verantwoordelijk voor de grootste stunt van 2020. Én 2021. Vergeet niet dat de wagens die dit jaar op de grid verschijnen, vanwege de coronaproblematiek ook volgend seizoen worden ingezet. Geen idee hoeveel konijnen Green in de hoge hoed heeft zitten, maar hij krijgt mijns inziens bij lange na niet de waardering die hij verdient.

Carrière Andrew Green

Green was er al toen er nog wagens rondreden in dezelfde kleur als zijn achternaam, bij Jordan, in 1991. Via BAR, een team wat hem totaal niet lag – schreeuwlelijkerds en weinig ontwikkelingstijd – trok hij naar Jaguar, dat toen het werd omgedoopt in Red Bull Racing hem promoveerde tot hoofd ontwikkeling. Sinds 2010 werkt Green weer op het oude nest – Jordan was na een aantal overnames hernoemd als Force India.

Klein probleempje: de Indische bazen hadden, om het voorzichtig te stellen, weleens wat mot met de fiscus. Dit had weerslag op het team. Ongeopende facturen, achterstallige loonstrookjes, geen geld voor nieuwe onderdelen. Sterker nog, soms was er niet eens wc-papier op de fabriek in Silverstone.

Force India bijna failliet

Green moest toveren. En dat deed-ie. In tijden van grote financiële wanorde (2016-’17) eindigde het team tweemaal als vierde in de eindstand. Vierde! Best of the rest. Ondanks die prachtprestaties ging Force India vanwege de torenhoge schulden bijna kopje onder.

Met dank aan de reddingsactie van Sergio Perez, BWT, Mercedes en uiteindelijk miljardair Lawrence Stroll bleef het team te elfder ure intact. De Stroll-overname vond plaats in de zomer van 2018, toen alle concurrenten van Force India – dat werd omgedoopt tot Racing Point – al flink klusten aan hun 2019-bolides. Racing Point was in de eerste maanden van haar bestaan vooral druk om crediteuren gerust te stellen, bonnetjes te betalen, problemen te verhelpen. Seizoen 2019 werd op de koop toe genomen. Achteraf viel het eindresultaat van vorig jaar (P7) nog best mee. Soms leek het helemaal nergens op, maar na de zomerstop kreeg het team (lees: Perez) de smaak te pakken.

Kopiëren en plakken

In de tussentijd had Racing Point, onder aanvoering van Green, een plannetje gesmeed voor 2020. Want dat hok waarmee ze sinds 2017 al rondrijden – en telkens wegens geldgebrek maar ‘doorontwikkelden’, daar viel dit jaar niets meer mee te halen. Wat doe je dan?

Je smijt niet met miljoenen om onderdelen te ontwikkelen waarvan je niet zeker weet of ze werken, nee, je creëert een wagen die het direct doet. Je laat een paar fotografen in ruil voor een zak centjes foto’s maken van de wagen die de meeste races wint om ‘m vervolgens tot in detail na te bouwen.

Aangezien de nieuwe reglementen een jaartje zijn uitgesteld, kan Racing Point zelfs twee jaar lang genieten van deze truc.

Vervolgens komt er een budgetplafond – perfect voor het team van Green – schijnt ene Sebastian Vettel zich bij het team aan te sluiten en worden er stickers van Aston Martin op de neus geplakt. Twee zomers terug was het team ten dode opgeschreven en nu groeien de bomen weldra richting de hemel.

Ik denk dat we blij mogen zijn dat er goochemerds als Andrew Green in de F1 rondwandelen.

René Oudman

Twitter: @reneoudman