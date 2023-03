Voormalig Force India-motorhome staat te koop

Met enige regelmaat gaat er opvallend Formule 1-materiaal in verkoop. Meestal gaat het in deze zaken om auto's of ander racemateriaal, maar nu staat er zelfs een compleet motorhome te koop. Fans van de koningsklasse van de autosport kunnen zich melden voor een motorhome dat recent nog werd gebruikt.

Op eBay staat namelijk een voormalig motorhome van Force India te koop. Het bouwwerk is nog steeds te bewonderen in de grijsroze kleurstelling van het team dat tegenwoordig Aston Martin heet. Op de foto's is te zien dat de volledige inboedel nog aanwezig is, uit de omschrijving blijkt dat geïnteresseerden terecht kunnen bij een adres in het Duitse Hildesheim. De vraagprijs van het bouwwerk is 500.000 euro.