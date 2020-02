Esteban Ocon over moment met Verstappen: "Wilde het publiekelijk en persoonlijk oplossen"

Esteban Ocon en Max Verstappen kennen elkaar al langer, vanuit hun karttijd. Tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2018, ging het mis tussen de twee coureurs. De Red Bull Racing-coureur reed aan de leiding totdat Esteban Ocon in een Force India/Racing Point-bolide de Nederlander aantikte. Vervolgens spinde de jonge Limburger en zag zijn overwinning naar Lewis Hamilton gaan. De Fransman wil het graag afsluiten en dat heeft hij openbaar gedaan.

Terwijl Ocon in 2020 terugkeert naar de grid, koos de Renault-coureur het moment van de officiële groepsfoto voor de wintertest om heel publiekelijk voorover te leunen en Verstappen's hand te schudden.

Esteban en Max waren na de race met elkaar in gevecht, bij de FIA werd er zelfs het een en ander geduwd en getrokken, maar Ocon wil alles nu afsluiten en professioneel met elkaar omgaan. "Als professionele coureurs is het belangrijk om geen problemen te veroorzaken", zei Ocon toen hem werd gevraagd naar de handdruk. "Wat er de vorige keer op het circuit gebeurde, is gebeurd, en we moeten het anders doen."

Esteban Ocon ontkent tot de dag van vandaag zijn fout, maar bekent dat er enige spanning was. "Er was enige spanning in de dagen dat we de ruzie hadden, maar er is altijd respect tussen ons geweest en dat is belangrijk."

De handdruk: