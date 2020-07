Nico Hulkenberg vertelt over zijn afgelopen 24 uur

Het moet één van de meest gekke dagen uit de carrière van Nico Hulkenberg zijn. De Duitser, geboren net over de grens in Duitsland in Emmerich am Rein, was op weg naar de Nurburgring om te racen en commentaar te geven toen hij een telefoontje ontving van de teambaas van Racing Point.

Hij kent het team goed uit zijn tijd bij Force India, aangezien grotendeels alle mensen die daar toen werkten, nu ook actief zijn. Dat alles op het laatste moment geregeld moest worden blijkt wel uit het feit dat hij vandaag reed in een reserve-overall van Lance Stroll en ook de reserve-schoenen van de Canadees droeg.

De 24 uur van Nico Hulkenberg

De Hulk vertelde na afloop van de trainingen hoe hij de afgelopen 24 uur had beleefd: "De afgelopen 24 uur waren wel speciaal. krankzinnig en wild, zo kan ik het wel noemen."

"Gistermiddag om 16:30 uur kreeg ik het telefoontje van Otmar Szafnauer en nam hier een vliegtuig richting Engeland. Daarna ben ik tot 2 uur 's nachts met het team samen gaan zitten. Vervolgens om 8 uur een uur in de simulator gaan zitten om voorbereidend werk te doen. Het was een korte nacht, maar allemaal de moeite waard."

"Het is een geweldige inspanning van het team en ik wil de jongens van de nachtploeg bedanken die uitstekend werk hebben geleverd om me vrij comfortabel in de auto te laten voelen. Ook de FIA moet ik bedanken voor het zo snel acteren zodat ik weer een geldige superlicentie heb om F1 te kunnen rijden. Het was heel bijzonder. We hebben het programma vandaag in elkaar gezet; leg een flink aantal ronden af en vooral zo veel ronden rijden als het kan. Ik ben hier in het diepe gegooid en ik weet zeker dat mijn lichaam het morgen en de dag erna zal voelen. Het is een enorme uitdaging, maar ik ben er klaar voor."