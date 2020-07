Sergio Perez reageert op geruchten: "Ben in gesprek met ander team"

Sebastian Vettel heeft volgens de Duitse krant Bild aan contract aangeboden gekregen van Aston Martin. Het huidige Racing Point heeft twee coureurs onder contract staan en zal dus één van hen de laan uit moeten sturen. Dat wordt een interessante keus voor eigenaar Lawrence Stroll. Zegt hij Sergio Perez de wacht aan, of zijn eigen zoon Lance Stroll die aanzienlijk minder presteert dan de ervaren Perez. De Mexicaan brengt tevens geld mee door zijn sponsoren.

Perez redde Force India

Sky F1 benaderde Perez vanmiddag in Hongarije en vroeg hem naar de situatie of hij erop wilde reageren. Twee jaar geleden hing de toekomst van Force India aan een zijden draadje, waardoor Perez in de bres sprong en het team van de ondergang redde. Hij gebruikte zijn sponsoring en eigen vermogen om de monteurs te betalen. Hierop reageert hij als eerste: "We hebben destijds het team gered van de ondergang. Niet om het personeel te bedanken voor wat zij voor mij hebben gedaan maar omdat ik zo ben. Het huidige team kent mij niet, die weten niet hoe ik echt ben. Wat er ook zal gebeuren, die periode zal altijd bij mij blijven, ik heb daar een fijn gevoel aan over gehouden."

Perez praat met andere teams

Daarna komt toch de vraag of hij wil reageren op de geruchten. Geen probleem voor de Mexicaan die zegt verrast te zijn door wat er ineens allemaal is gebeurd de afgelopen dagen: "Het was een verrassende week moet ik eerlijk zeggen. We hebben diverse telefoontjes gehad van andere teams die interesse hebben. Wat moet ik daar op antwoorden? Ik heb een contract dat is de huidige situatie. Wat er gebeurt met mijn plek voor 2021 weet ik niet. De tijd zal ons antwoorden geven, die ik nu nog niet heb."

"Ik heb er ook niet met het team over gesproken, dat heeft denk ik weinig zin. Ik ben 10 jaar actief in de Formule 1 en begrijp ook dat het uiteindelijk zakelijke besluiten zijn die genomen worden."