Veel potentieel maar Nico Hulkenberg kreeg het niet voor elkaar

Nico Hulkenberg reed onverwachts een kwalificatie in de Formule 1. De Duitser had er uiteraard niet op gerekend maar doordat Sergio Perez het coronavirus heeft opgelopen werd hij opgeroepen om hem te vervangen. Het team kent hij goed aangezien hij heel wat jaren voor Force India reed, het huidige Racing Point.

Gisterochtend stapte hij in, nadat hij nog geen 24 uur daarvoor het telefoontje had gekregen, voor de vrije trainingen. De Hulk moest kennis maken met de RP20, de roze Mercedes, en proberen te wennen aan de nieuwe wagen. De trainingen verliepen redelijk goed voor hem, al delfde hij het onderspit ten opzichte van Lance Stroll.

Kleine verschillen

Dat deed hij ook in de kwalificatie, want terwijl Stroll zichzelf naar Q3 wist te rijden bleef Hulkenberg hangen in Q2 met een dertiende plek. Tegenover RTL Duitsland zei hij: "Ik heb het gevoel dat er meer potentieel in de wagen zat dan dat ik eruit wist te krijgen. De marges waren klein en we waren niet ver weg van Q3."

"Ik denk dat sommige van de andere coureurs in de top ook op de medium-banden beginnen. Ik moet alles leren en verwerken om zo goed voor de dag te komen."