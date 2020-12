Perez door de jaren heen: 2015, sterke resultaten ondanks financiële problemen voor het team

Sergio Perez zal volgend jaar naast Max Verstappen komen te rijden bij het team van Red Bull Racing. Daar vervangt hij Alexander Albon, die een tegenvallend seizoen kende. Het is de bedoeling dat het team, met behulp van Perez, het gat naar Mercedes beter kan dichten. In deze reeks artikelen neemt GPtoday u mee door de Formule 1-carrière van Sergio Perez.

2015 kende voor het team van Force India een moeizame start. Het team miste de eerste test in Jerez door een niet-verklaarde obstakel in het ontwikkelen van de VJM08. Later bleek dat leveranciers van onderdelen niet zouden zijn betaald. Bob Fernly, toentertijd deputy-teambaas van het team, liet weten dat het team waarschijnlijk alle test zouden missen. Echter, tijdens dag twee van de tests in Barcelona ging Hulkenberg als eerste naar buiten met de 2015-wagen VJM08.

Het seizoen begon met een tiende plaats, wat direct voor punten zorgde. De twee races daarna, echter, wist Perez geen punten te scoren, en schommelde ook voor de races daarna steeds rond de 10e plek.

Halverwege het seizoen introduceerde het Force India-team de VJM08-B, een vernieuwde versie van zijn voorganger. De wagen had een compleet nieuwe neus, en liet een veelbelovende stap voorwaarts zien. Perez finishte direct in de punten, en ook de races daarna liet hij een vijfde, zesde, en zevende plek noteren.

In Rusland, echter, was de snelheid van de VJM08-B goed zichtbaar en zo wist Perez - met behulp van het uitvallen van Raikkonen en Bottas - wederom weer een podiumplek te scoren voor het team.

Ook daarna volgden nog twee vijfde plekken en een achtste plek - goed voor een negende plek in het klassement voor Perez, zijn hoogste plek in zijn carrière toentertijd.