Voormalig Force India-teambaas Bob Fernley (70) overleden

De Formule 1-wereld werd vanavond opgeschrikt door verdrietig nieuws. Het team van Aston Martin maakte namelijk bekend dat voormalig Force India-teambaas Bob Fernley is overleden. Fernley is 70 jaar oud geworden en vervulde meerdere belangrijke rollen binnen de internationale autosport.

Fernley werkte geruime tijd voor het team van Force India, het huidige Aston Martin. Hij was tot en met 2019 de waarnemend teambaas van het team en vertrok nadat Lawrence Stroll het team overnam. Na zijn werkzaamheden voor Force India vertrok Fernley naar de Verenigde Staten en keerde hij daarna terug naar Europa. In 2020 werd hij benoemd tot de baas van de Single Seater Commission. Hij vervulde deze rol tot en met 2022.

Today we sadly learnt of the passing of our friend and former colleague, Bob Fernley.



The thoughts of all of us are with his family and friends at this time. pic.twitter.com/bZoU8zWn0e