Nico Hulkenberg zal dit jaar niet in de Formule 1 te zien zijn. Althans, hij heeft geen vast race-zitje, net als vorig jaar. De Duitser raakte na eind 2019 zijn stoeltje kwijt aan Esteban Ocon, en moest het 2020-seizoen vanaf de zijlijn kijken. Dat was totdat hij tweemaal moest invallen voor het Racing Point-team. Twee keer toen Sergio Perez positief werd getest voor Covid-19, en één keer voor Lance Stroll.

Menig fan vindt het een blamage dat de Duitser niet meer in de Formule 1 te zien is, en dat ten koste van de zogeheten pay drivers.

Geniet hieronder van de briljante inhaalmanoeuvre op Valtteri Bottas tijdens de Grand Prix van Japan in 2016 na de 130R-bocht. "See ya later!"