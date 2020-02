Ocon: "Sfeer bij Force India niet goed tijdens samenwerking met Perez"

Esteban Ocon heeft toegegeven dat de sfeer binnen Force India niet geweldig was in zijn periode als coureur van dat team. De Fransman benadrukt dat er de nodige frictie was met teamgenoot Sergio Perez.

In 2017 en 2018 was Ocon een van de coureurs van Force India, waar hij gekoppeld werd aan de meer ervaren Perez. Meerdere keren hadden de coureurs een aanvaring met elkaar. Het begon met gekibbel om teamorders tijdens de Canadese Grand Prix van 2017, waarna er in Azerbeidzjan, Hongarije en België botsingen volgden. Dat was ook tijdens de Grand Prix van Singapore van 2018 het geval.

Ocon benadrukt in gesprek met Formula1.com dat de relatie met Perez niet geweldig was en dat hij dat in de toekomst niet graag nog een keer heeft. "Wat gebeurde bij Force India is niet iets wat ik opnieuw wil hebben. Het was geen leuke sfeer. Checo en ik hadden respect voor elkaar en het had geen invloed op de prestaties van het team, maar de sfeer tussen ons was niet zo goed."

Ocon heeft vertrouwen in samenwerking met Ricciardo

Na een jaar als reserve bij Mercedes keert Ocon in Australië terug op de grid bij Renault, waar hij de nieuwe teamgenoot van Daniel Ricciardo is. De Fransman heeft er vertrouwen in dat hij een herhaling van zo'n slechte sfeer kan voorkomen. "Op de baan kwamen we te vaak te dichtbij elkaar. Dat was duidelijk en niet goed. Dat wil ik niet nog een keer. De sfeer tussen Daniel en ik is een stuk beter dan destijds met Checo."

"Als we dat kunnen behouden, ondanks dat het op het circuit anders gaat, wordt het voor iedereen beter door de positieve energie en een goede werkomgeving. Hopelijk wordt het op dit vlak solide en kunnen we het team vooruit stuwen. We willen dus niet dat we aanvaringen hebben. Natuurlijk kan het altijd een keer gebeuren bij de start, maar zoals het toen ging was onacceptabel."