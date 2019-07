Magnussen: "Had een mondeling akkoord met Force India voor 2014"

De Formule 1-carrière van Kevin Magnussen had er heel anders uit kunnen zien. De Deen onthulde in de podcast Beyond the Grid dat hij heel dicht bij een zitje bij Force India voor het seizoen 2014 was.

Magnussen was in het verleden onderdeel van het opleidingsprogramma van McLaren, het team waar hij uiteindelijk in 2014 zijn Formule 1-debuut mocht maken. Het jaar daarvoor won hij het Formule Renault 3.5-kampioenschap, een van de voorwaarden waar hij van McLaren aan moest voldoen. Het had echter niet veel gescheeld of de Deen had zijn debuut bij een ander team gemaakt.

Dennis wilde Magnussen bij McLaren hebben

Er was een mondelinge deal met Force India, maar uiteindelijk kon Magnussen instappen bij McLaren. Dat was vooral door toedoen van grote baas Ron Dennis, zo vertelde de huidige Haas F1-coureur. "Het kwam niet snel, maar het was een soort van proces. Ik dacht eigenlijk dat ik naar Force India zou gaan. Ik had geen contract, maar wel met een handdruk bezegeld dat ik voor Force India zou gaan racen en dat McLaren ze dingen zou aanleveren."

"Het was een deal waarmee McLaren mij een aantal jaar bij Force India zou stallen en mij daarna op zou nemen in het eigen team. Daarna vertrok Whitmarsh en kwam Ron en hij wilde veel dingen veranderen. Ik was een van die dingen. Ik kreeg het zitje van Perez, maar het jaar daarna pakte Force India drie of vier podia en wij maar een."