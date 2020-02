Daniel Ricciardo waarschuwt Esteban Ocon: "Gedraag je normaal"

Daniel Ricciardo heeft er bij Esteban Ocon op aangedrongen zich in 2020 te gedragen. Na een jaar op de Mercedes-reservebank keert de 23-jarige Ocon dit jaar terug op de grid als teamgenoot van Ricciardo bij Renault. Ricciardo zegt dat Ocon merkbaar hongerig is en de Fransman zegt dat hij zijn Australische teammaat wil uitdagen.

De jonge Franse coureur is vol zelfvertrouwen en denkt zich te kunnen meten met Ricciardo. Hij ziet de 30-jarige Australiër als een meetpunt: "Hij is een man die races heeft gewonnen en pole posities heeft gehad, dus het is een goede kans voor mij om te zien hoeveel ik in mij heb en hem te verslaan."

Problemen met Verstappen en Perez

Maar Ricciardo vertelde de krant Age's Melbourne dat hij hoopt dat Ocon dit jaar de rivaliteit onder controle houdt. "Hij heeft problemen gehad met Sergio Perez, problemen met Max Verstappen. Wij - hij en ik - moeten begrijpen dat we nog niet vechten voor overwinningen, dus het is niet de manier waarop we ons team moeten leiden om elkaars kop eraf te trekken."

"We moeten slim zijn en elkaar helpen en het team naar voren brengen. Ik ben niet van plan iets anders te doen dan dat," voegde Ricciardo eraan toe.

Tegelijkertijd zei de Australiër dat hij weet dat Ocon hem graag wil verslaan. "Ik heb een beetje geproefd bij Red Bull toen Max binnenkwam als het grote nieuwe talent en ik als de gevestigde man, dus het is niet nieuw voor mij. Ik weet als hij mij verslaat dat het een verhaal wordt, maar ik kijk daar niet teveel naar. Tot hij me begint te verslaan heb ik alle gelegenheid om hem te verslaan, dus ik ga doen wat ik kan en ervoor zorgen dat ik hier de dienst uitmaak."