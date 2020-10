Nico Hulkenberg: ''Op mijn goede dagen zit ik binnen drie tienden van Verstappen''

Bij de laatste race zette Nico Hulkenberg zichzelf in de picture met een goed resultaat. De Duitser is op dit moment naarstig op zoek naar een zitje voor volgend jaar. Nu solliciteert de voormalig F1-coureur openlijk voor de stoel naast Max Verstappen. Hulkenberg beweert dat hij binnen drie tienden kan zitten van de Nederlander.

Helmut Marko heeft recentelijk gezegd dat bijna niemand in de buurt komt van Verstappen. Hulkenberg werd gevraagd of hem dat wel lukt. "Op mijn goede dagen, zeker. Max is een van de, zoniet, de snelste rijders en hij is meedogenloos. Ik zou mijzelf graag willen meten met hem. We zullen zien of dat gaat gebeuren."

De Duitser ziet dat een stoeltje bij de Oostenrijkers de beste optie is. "Dat is een feit, maar behalve dat, zijn er ook nog andere zitjes beschikbaar."

De voormalig coureur van Force India en Renault heeft Marko nog gesproken in de Eifel. "We hebben altijd een goede verstandhouding met elkaar gehad. Red Bull heeft een goede auto en het team gaat voor het maximale. Je hebt daarvoor goede coureurs nodig", zegt de 33-jarige.



"Ik heb niet veel geracet de afgelopen periode. Met de wedstrijden die ik heb gereden, heb ik waarschijnlijk een goede indruk achtergelaten.''



Red Bull Racing heeft al meerder keren toegegeven dat ze de rijdersmarkt in de gaten houdt. De renstal hoopt echter met Alexander Albon door te gaan, maar de recente prestaties kunnen de Britse Thai in moeilijk vaarwater brengen.