Sergio Perez merkt na aanstaande vertrek: ''Sfeer is omgeslagen''

Racing Point zal in 2021 zonder Sergio Perez verdergaan. De coureur moet op zoek naar een andere werkgever. De Mexicaan kreeg eeder dit seizoen te horen dat hij wordt vervangen voor viervoudig kampioen Sebastian Verttel. Volgens hem is sinds deze bekendmaking de sfeer binnen het team omgeslagen.

''Het is heel vreemd'', zegt Perez tegen Channel 4. ''Het is net of in je een relatie bent met een vrouw en dat je weet dat je binnen twee maanden gaat scheiden.''

De Mexicaan laat deze situatie niet zijn prestaties beïnvloeden. ''Ik zit al heel lang in de Formule 1 en ben vaker in dit soort omstandigheden geweest. Het hoort er bij. Ik zal mijn werk voor de volle honderd procent blijven doen.''

Ondanks dat Racing Point Perez gaat vervangen, koestert hij geen wrok. ''Het team is altijd goed voor mij geweest. We zijn al zeven jaar samen en ik heb hier veel vrienden gemaakt. Ik wil met hen mijn loopbaan hier positief afsluiten en met trots kunnen terugkijken naar onze periode.''