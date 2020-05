Nico Hülkenberg houdt contacten warm voor F1-comeback

Nico Hülkenberg had gehoopt dat er gedurende het Formule 1-seizoen 2020 nog een opening voor hem zou ontstaan om terug te keren. Door de uitbraak van het coronavirus ligt het racen echter stil en dan gaan de teams ook geen rijders aan de kant zetten. Hülkenberg heeft zijn plannen voor een comeback in de koningsklasse van de autosport dan ook op de lange baan moeten schuiven.

Hij omschrijft zijn bestemming voor 2021 zelf als TBC; to be confirmed, wordt vervolgd. Hülkenberg maakte van 2010 tot en met 2019 onderdeel uit van de Formule 1-grid. De Duitser kwam uit voor Williams, Force India, Sauber en Renault. Aan CNN laat hij weten graag terug te keren in de koningsklasse van de autosport, al ziet hij een rol als veldvulling ook weer niet zitten.

Hülkenberg: "Ik ben er klaar voor, een comeback in de Formule 1 is nog steeds mijn doel. Op dit moment is het lastig in te schatten hoe het ervoor staat. Er spelen veel factoren een rol en door de crisis is alles nu sowieso anders. We houden de contacten warm met de mensen in de paddock. Als er een kans komt, dan grijp ik die met beide handen aan."

"Een mooie mogelijkheid die me opwindt en interessant lijkt, laat ik zeker niet liggen. Het enige dat ik wil is een redelijke auto waarmee ik competitief kan zijn. Ik ga niet zeggen dat ik om podiumplekken en overwinningen mee wil strijden, dat is niet realistisch. Maar in ieder geval iets waar je mee kunt werken, een wagen waarmee je voor de top tien kunt gaan."