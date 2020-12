Perez door de jaren heen: 2013, veel frictie op de baan

Sergio Perez zal volgend jaar naast Max Verstappen komen te rijden bij het team van Red Bull Racing. Daar vervangt hij Alexander Albon, die een tegenvallend seizoen kende. Het is de bedoeling dat het team, met behulp van Perez, het gat naar Mercedes beter kan dichten. In deze reeks artikelen neemt GPtoday u mee door de Formule 1-carrière van Sergio Perez.

Op 28 september 2012 maakte McLaren bekend dat Lewis Hamilton het team, na zes jaar en een wereldtitel, het team zou verlaten voor een overtap naar Mercedes. Tegelijkertijd kondigde het team aan dat Sergio Perez de Brit zou vervangen, als nieuwe teamgenoot van wereldkampioen Jenson Button.

De eerste race van het seizoen verliep niet als gepland; Perez kwalificeerde als vijftiende en finishte de race op de 11e plek. Hij karakteriseerde het weekend als "moeilijk voor hem zelf en voor het hele team". Terecht, want de 2012-wagen van McLaren was enorm snel.

De volgend race in Maleisië was niet veel beter, en finishte ondanks de snelste race-ronde op de negende plek. Daarmee scoorde Perez zijn eerste punten voor het team uit Woking.

Tijdens de Grand Prix van Bahrein kwalificeerde Perez twaalfde, maar wist de race als zesde te finishen, vóór Fernando Alonso en teamgenoot Jenson Button. Echter, Jenson Button had erg veel kritiek over de manier van rijden van Perez. Meerdere malen wist Perez Button te raken, en Button zei daarover het volgende tegen nieuwsmedium ESPN:

Ik heb met veel teamgenoten geracet in de afgelopen paar jaar - en zelfs met flinke agressieve ook zoals Lewis - maar nog nooit heb ik met 300 kilometer per uur op het rechte stuk gereden en dat mijn teamgenoot op mij af kwam en tegen mijn wielen aan botste. Ik heb veel duels gehad in de Formule 1, maar nog niet zulke gemene als deze. Dit is iets wat je doet in karten en daar groei je dan vanzelf uit, maar overduidelijk is dat niet het geval met Perez. Binnenkort zal er iets serieus gebeuren, dus hij moet echt kalmeren. Hij is enorm snel, en heeft het vandaag goed gedaan, maar sommige dingen zijn simpelweg onnodig en ronduit een probleem wanneer je dat op die snelheden doet.

In Monaco liet Perez zien dat hij nog niet veel van de woorden van Jenson Button geleerd had. Na vele agressieve inhaalmanoevres moest Perez de race stoppen na een crash met de Lotus van Kimi Raikkonen, welke tijdens de race zei dat Perez het verdiende om "in het gezicht gestompt te worden".

Een aantal races later volgde er wél een noemenswaardige race in positieve zin. Perez wist in India op de vierde plek te finishen, een aantal seconden verwijderd van het podium - een resultaat wat volgens hem "extreem bevredigend" was.

Perez finishte het seizoen op de 11e plek in het klassement, met 49 punten. Op 13 november 2013 maakte Perez bekend dat hij zijn dienst bij het team van McLaren zou beëindigen, met Kevin Magnussen als zijn vervanger. Op 12 december 2013 bevestigde het team van Force India dat Sergio Perez naast Nico Hulkeberg zou gaan rijden, een deal goed voor 15 miljoen euro.