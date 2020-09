Officieel: Sergio Perez vertrekt bij Racing Point: "Ik heb geen plan-B"

Sergio Perez vertrekt na dit seizoen bij Racing Point, dat meldt hij zojuist op Twitter.

In zijn tweet schrijft Perez:

"Ik heb je iets aan te kondigen ... Bedankt voor je steun al die tijd! Ik heb je iets aan te kondigen ... Bedankt voor je steun al die jaren! #NeverGiveUp"

Op zijn foto is een uitgebreid verhaal te lezen.

Geen plan

Halverwege zijn shock-verklaring valt te lezen dat hij geen plan heeft voor de toekomst, het lijkt dus geen vrijwillig vertrekt te zijn. "Ik heb geen plan-B"

Vettel? Hülkenberg?

Het is algemeen bekend dat Sebatian Vettel met het team in gesprek is over het voortzetten bij het team dat volgend jaar als Aston Martin F1 door het leven gaat. Ook is bekend dat Nico Hulkenberg na zijn indrukwekkende invalbeurten bij het team in Silverstone in gesprek is met ondermeer Racing Point. Het valt dan ook te verwachten dat er snel besluiten bekend gemaakt zal worden door het team.

Teambaas suggereert dat Vettel te duur zou zijn

De Force India-teambaas leek vanmiddag nog in een vraaggesprek met Auto, Motor Und Sport te suggereren dat Sebastian Vettel wel eens te duur zou kunnen zijn. Hij zei tegen een verslaggever van het blad dat de coureurs voor 2021 twwee jaar geleden al bekend gemaakt zijn.

Nico Hülkenberg waarschijnlijk?

Dat zou kunnen duiden op de return van DE HULK: Nico Hülkenberg. We houden hem dan ook nauwlettend in de gaten via zijn kanalen. Maar Duitse media lijken wel heel erg zeker te weten dat het toch Sebastian Vettel gaat zijn. Wat denkt u? Laat het weten in onze Poll!

Vertaling van zijn verklaring:

" Hi allemaal, Alles in het leven heeft een begin en een einde en na zeven jaar samen, is mijn tijd met het team na dit seizoen voorbij. Het doet een beetje pijn maar ik heb mijn vertrouwen gehouden in het team tijdens moelijke tijden; we kregen het voor elkaar om moeilijke obstakels te nemen en te overwinnen en ik ben trots dat ik zoveel banen wist te redden van meerdere teamgenoten. Ik houd herinneringen van prachtige momenten samen, de vriendschappen en de voldoening na altijd alles te hebben gegeven. Ik zal altijd dankbaar blijven voor de kansen die mij zijn gegeven door Vijay Mallya, hij geloofde in mij in 2014 en gaf mij de kans om door te gaan met mijn F1-loopbaan met Force India. De huidige aansturing onder leiding van Lawrence Stroll wens ik niets dan het beste in de toekomst, vooral met het aanstaande Astron Martin project. Ik heb geen plan B. Mijn intentie is om hier door te gaan, maar dat zou er wel van afhangen of er een project is waar ik mij voor kan motiveren om door te gaan en 100% te geven tijdens elke ronde."

Hier ziet u de volledige tweet van Perez: