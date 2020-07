Alain Prost wil Esteban Ocon naar de top begeleiden

Esteban Ocon hoopt bij Renault definitief door te breken in de Formule 1. De Fransman wil de top van de koningsklasse bereiken en heeft nu gezegd dat Alain Prost hem wil helpen om wereldkampioen te worden in de F1. Prost is de enige Franse coureur die ooit het F1-wereldkampioenschap heeft veroverd, tussen 1985 en 1993 vier keer.

'The Professor' is nu een niet-uitvoerend directeur van het Renault-team waarvoor Ocon rijdt, waarbij de 23-jarige dit jaar terugkeerde naar de grid voor zijn derde volledige F1-seizoen, na te hebben gereden voor Force India in 2017 en 2018 en Manor in de laatste negen races van 2016.

Ocon nog geen echte impact gemaakt sinds hij bij Renault kwam en tijdens Oostenrijkse Grand Prix een achtste plaats behaalde, zijn beste resultaat van 2020 tot nu toe.

Prost geeft Ocon tips

Hij neemt de hulp van Prost aan in zijn missie om de top van de sport te bereiken. Gevraagd tijdens een interview met crash.net over zijn potentieel om wereldkampioen te worden, zei Ocon: "Ja, ik geloof dat ik het zeker kan. Het goede is dat ik vaak Alain aan de telefoon heb, hij geeft me tips."

"Alain heeft de sleutel tot succes en zijn woorden en advies zijn zo belangrijk. Ik wil absoluut zijn pad volgen en hoe hij werkt, alles wat hij me geeft, is een boost voor mijn carrière en mijn manier van werken. Zelfs als ik de helft van zijn carrière zou kunnen hebben, zou het een geweldig resultaat zijn."

Wat betreft wat hij van Prost heeft geleerd, voegde Ocon eraan toe: "Hij heeft veel advies gegeven en we hebben heel vaak contact. Alleen op het gebied van werkethiek denk ik dat Alain heel, heel goed is geweest in het begeleiden van mij, en hoe ik me in het team kon nestelen. Als ik wat hulp nodig had, was hij er. Ik werk zeker aan die kant om dat te verbeteren."

"Dit jaar waarin ik mijn comeback maak is voor mij erg belangrijk. Het is ook mijn eerste jaar met een fabrieksteam, een groot team. Ik zet mezelf niet onder druk dat ik dit jaar perse indruk moet maken, ik probeer gewoon mijn werk zo goed mogelijk te doen en hopelijk zal het lukken."