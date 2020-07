Stel je voor, je heet Sergio Pérez. Je bent het Formule 1-seizoen begonnen met drie puntenfinishes. Tweeëntwintig stuks in de pocket, evenaring van je beste seizoensstart in tien jaren op het hoogste niveau. Jij bent een van de toppers van het middenveld.

Jij, Sergio Pérez, koosnaam Checo, komt van ver. Vanuit Guadalajara, Mexico, om precies te zijn, waar de centjes net zo schaars als een natuurijsbaan zijn – tenzij je in wit poeder handelt. Je hebt je carrière grotendeels te danken aan telecomgigant Carlos Slim, die je tot op de dag van vandaag peso’s toeschuift. Hoe dat zo? In je tienerjaren kreeg je met een dubieuze beslissing te maken. Je kartlicentie werd afgenomen, kort voor de finalerace waarin je flinke centen binnen kon halen. Godzijdank kreeg Carlos Slim lucht van het stinkende zaakje en besloot hij je te helpen. Anders was het nog voor het begon al afgelopen.

Op weg naar de F1

Landgenoten trekken normaliter naar de Verenigde Staten, althans, dat is het stigma. Kijk in de racewereld maar naar Adrian Fernandez, Mario Dominguez en Memo Gidley. Stuk voor stuk Stateside. Niks voor jou. Jij moest en zou naar Europa, om in de voetsporen van Pedro Rodriguez, de enige Mexicaanse Grand Prix-winnaar, te treden.

Als broekie boekte je een enkeltje Mexico-Duitsland, om in een wildvreemde omgeving ervaring op te doen. Je was enthousiast, soms wat roekeloos, maar je moest je in de kijker rijden, promoveren. Het lukte. Ross Brawn zag wel wat in je en bood je een testrit bij het team van Honda aan. Dat trok een week voor jij je eerste F1-meters zou maken, de stekker uit het project. Zucht. Makkelijk ging het in je tienerjaren zelden.

Formule 1

Via de GP2 werd het doel toch bereikt. Doorzetten. Beuken, ellebogenwerk en wat geld van ome Carlos. Jij, Mexicaans menneke van 21 jaar oud, bereikte via Sauber de F1. Indruk maken deed je direct. Je werd de rubberfluisteraar, banden sparen bleek je unique selling point. Punten scoren, luis in de pels van de grote jongens spelen.

Wat heet – in 2012 won je bijna een wedstrijd. Grote teams aan de telefoon. Ferrari bijvoorbeeld, maar die wilden je nog een jaartje bij Sauber stallen. McLaren was per direct op zoek. Je rook faam. Het werd McLaren. De grootste misser uit je carrière – maar goed, Captain Hindsight heeft altijd gelijk. Eén jaar en een gekrenkt ego later kon je aanschuiven bij Force India, een stapje terug. Maar juist door deze stap kon je weer vooruit. En laten we wel wezen, een beetje tegenslag was je inmiddels wel gewend.

In je derde race voor het team reed je naar een podiumplaats. De timing kon haast niet beter: Force India evolueerde van middenmoter in subtopper. Zelfs toen Esteban Ocon aanschoof – een knul die het bloed onder je nagels vandaan haalde – bleef het team maar groeien. Je reed dat hoog aangeschreven broekie trouwens twee keer naar huis wat betreft de WK-eindstand.

Redder van Force India

In 2018 zat het team, dat jou vier jaar eerder een reddingsboei had toegeworpen, in de penarie. De baas kon Engeland niet meer uit vanwege een fraudezaak in thuisland India. Diens zakenpartner zat al achter slot en grendel. Er was één bijzonder aparte mogelijkheid om ruim 400 banen te redden. Jíj moest het team voor de rechter dagen, om zo een andere rechtszaak te dwarsbomen.

Toen het nieuws rondging en de details onbekend waren werd je backstabber, gewetenloze geldwolf genoemd. Na een paar dagen van gedwongen radiostilte kwam de waarheid boven. Je was gevráágd om dit te doen. Dankzij jou kon het team voortleven, omdat het niet failliet werd verklaard, maar naar een koper mocht uitkijken. Checo, Mexicaanse Robin Hood, redder van honderden banen én een Formule 1-team.

Die koper werd gevonden. Een miljardair nam het team over. Ka-ching. Ein-de-lijk geld om nieuwe onderdelen te bouwen. Bonus: die vervelende Ocon werd uit het team gesmeten, omdat meneer de eigenaar een zoontje heeft dat het geinig vindt om met auto’s te scheuren. Jouw positie lag vast, kortgeleden mocht je bijtekenen tot en met 2022.

Tot er plots een wereldkampioen beschikbaar bleek. Er zijn twee zitjes. Als de wereldkampioen toehapt, dan ben jij degene die eruit vliegt. De eigenaar heeft al miljarden in zijn zoontje geïnvesteerd. Die smijt hem er nooit en te nimmer uit, zeker niet zo vlak voor het moment supreme waarop de boel wordt omgedoopt tot Aston Martin.

Sebastian Vettel en Aston Martin

Perez weet het al. Of hoort het binnenkort. Het Racing Point-contract heeft een clausule waarin staat dat het voor aanstaande vrijdag 31 juli kan worden verscheurd. Dat zulke clausules überhaupt bestaan, zegt al voldoende.

Mocht het nou allemaal tóch niet doorgaan met die wereldkampioen, Checo, maak dan alsnog dat je wegkomt. Je weet dondersgoed dat de eigenaar alles voor zijn zoontje over heeft. Steek ome Carlos’ peso’s lekker in een ander team of ga alsnog Stateside. Hier ben je niet de nummer één.

Jouw moment komt nog. Ook al mag het even duren. Je bent door de wol geverfd, en vergeet niet: what goes around comes around.

René Oudman

Twitter: @reneoudman