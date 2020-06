Latifi op pole position om Williams over te nemen

Al een aantal jaar gaat het slecht met het team van Williams. Op financieel vlak is het kommer en kwel en op het circuit heeft het de positie van Minardi overgenomen. Het topteam van weleer staat steevast op de achterste rij van de startgrid en sprokkelt met moeite enkele puntjes per seizoen.

Twee weken geleden werd bekend dat het team dermate veel last heeft van de huidige situatie en mede door de coronacrisis nu open staat om het gehele team te verkopen. Er zouden volgens La Gazetta dello Sport drie kandidaten zijn die kansrijk zijn op een overname van het voormalig topteam.

Kandidaat 1: Michael Latifi

Dat bracht direct speculaties op gang waarbij Michael Latifi, de vader van Williams-coureur Nicholas, als eerste in verband werd gebracht. Latifi zou tevens 30 procent aandeelhouder zijn bij McLaren volgens diverse berichten.

Mario Salvini van La Gazzetta dello Sport zegt in zijn krant: "Latifi heeft in de coronacrisis al een lening van 22 miljoen euro verstrekt aan het team om te overleven, met het historisch museum van Williams als onderpand. De carriere van zijn zoon Nicholas is belangrijk voor hem, maar zijn interesse in de sport is breder dan alleen dat."

Kandidaat 2: Dmitry Mazepin

De tweede naam die in verband wordt gebracht om Williams volledig over te nemen is Dmitry Mazepin. Ook Dmitry heeft een zoon die racet. Nikita Mazepin komt uit in de Formule 2 en testte in het verleden al eens voor Force India en Mercedes.

De Russische oligarch was twee jaar geleden al eens in de race om een team over te nemen. Destijds was hij in gesprek met Force India, maar de curator had een voorkeur voor Lawrence Stroll, zo meende Mazepin.

Kandidaat 3: Chanoch Nissany

De derde naam die naar boven komt drijven is Chanoch Nissany. De Israëlische ondernemer nam in 2005 deel tijdens de vrije training van de Hongaarse Grand Prix in een Minardi. Ook zijn zoon is actief in het racen. Roy Nissany rijdt eveneens Formule 2 en volgens de Italiaanse krant kan Chanoch op veel financiele steun rekenen vanuit Israel, mocht hij het Williams-team willen kopen.

Chanoch Nissany werd ondanks zijn slechte prestaties wereldberoemd. Tijdens de vrije training, die hij had gekocht, bleek al snel dat hij veel te langzaam was. Hij bracht lachende gezichten bij de monteurs in de pitbox van Minardi toen hij over de boordradio zei: "I'm coming in, I have too much grip!"