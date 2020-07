Nico Hulkenberg favoriet om Sergio Perez te vervangen

Sergio Perez kan vanwege een positieve test op corona niet meedoen aan de Britse Grand Prix dit weekend. Nadat zijn eerste test een 'onduidelijk resultaat' gaf, bleek ook zijn tweede test positief. De Mexicaan zit in isolatie en de FIA heeft een contactonderzoek gestart.

De vraag is wat daar nog verder uit zal komen en of er meer mensen in isolatie moeten na dat onderzoek. Personen die direct betrokken waren of veel in contact zijn geweest met Perez zitten sowieso in quarantaine.

Racing Point zal in rap tempo een vervanger moeten oproepen en volgens FIA-racedirecteur Michael Masi zal deze ochtend vroeg bekend worden gemaakt wie de vervanger is. De naam die vanuit het niets naar boven komt is Nico Hulkenberg. De Duitser, die al eerder voor het team reed toen het nog Force India heette en toen teamgenoot was van Perez, zal op die manier een verrassende terugkeer in de Formule 1 maken.

Volgens de laatste berichten zal Hulkenberg vandaag al deelnemen tijdens de vrije trainingen. Het is niet bekend of Perez ook de tweede race in Silverstone, volgende week, zal moeten missen. Ook Esteban Gutierrez leek een kandidaat, maar door geen recente activiteiten in de Formule 1, moet zijn racelicentie opnieuw worden geactiveerd. Hiervoor moet hij een test met 300 km/u afleggen.