Oud-teambaas Colin Kolles steunt Vettel: "Engineer" Binotto is ongeschikt als Ferrari-baas

De voormalig F1-teambaas van teams als Spyker F1, Hispania Racing Team (HRT) en Force India (nu Racing Piont) meent dat Mattia Binotto ongeschikt is om Ferrari te leiden. Volgens Kolles ontbeert Binotto de eigenschappen die nodig zijn voor die positie.

Colin Kolles zegt: "Een engineer zou geen Ferrari-baas moeten zijn."Hij denkt dat Binotto geen leiding kan geven aan mensen die moeten samenwerken.

Kolles zegt tegen Sport's AvD Motorosport Magazin: "Binotto is een hele goede engineer."

Tandarts

Zelf is hij opgeleid tot tandarts, maar kwam uiteindelijk aan de pitmuur van Christijan Albers en Tiago Monteiro te zitten bij het Spyker F1-team.

Hij betoogt: "Een engineer is geen teambaas. In mijn ogen kan een engineer ook helemaal geen teambaas worden."

Zelf werd de Roemeense Colin Kolles in 2009 aan de kant geschoven door Force India teameigenaar en miljardair Vijay Mallya. De met gouden kettingen behangen teameigenaar uit India - tevens eigenaar van het later ter ziele gegane Kingfisher Airlines - vond zichzelf meer capabel om leiding te geven aan het team, dan de oud-tandarts Colin Kolles.

Later keerde Kolles weer terug bij het team HRT, maar daarover straks meer.

De norse Roemeen Colin Kolles dus, heeft nu een sterke mening over de leiding van Ferrari. Mattia Binotto wordt door Kolles gewogen en te licht bevonden en veel ging er mis. De Roemeen vindt Binotto niet de juiste man om het team uit Maranello weer uit het slob te trekken. Laat staan dat hij in staat zou zijn om Ferrari weer om te vormen tot een winnend team dat racewagens bouwt en het wereldkampioenschappen kan winnen, oodeelt Kolles.

"Dit soort engineers snappen niets van psychologie"

"Ik ken Binotto persoonlijk. Hij is een persoon die geslepen is door getallen maar niets weet van gevoelens. Er is geen warmte. Dit soort engineers (verwijzend naar Binotto, red.) snapt helemaal niets van de psychologische kant."

Vettel

Nu Sebastian Vettel het moeilijk heeft bij Ferrari en emotioneel en gevoelig is als coureur en mens, voelt de Duitse coureur veel ongemak bij Ferrari tijdens zijn laatste jaar in de scharlaken rode bolide.

Kolles zegt: "Het probleem is hoe (Vettel, red.) is gedumpt. In de pers viel te lezen dat Vettel gokte op een hoog salaris, maar dat is nooit gebeurd. Hij kreeg gewoon een telefoontje waarin COVID 19 als excuus werd gebruikt.

Breuk te vroeg aangekondigd

Kolles vervolgt: "En vervolgens kondigden zij de breuk véél te vroeg aan. Dat heeft hun hele seizoen om zeep geholpen", meent Kolles.

Steun

Ook weet Kolles wel wanneer het mis ging: "Het probleem begon een aantal jaren geleden toen Sebastian de wereldtitel had kunnen winnen, maar toen hij niet de steun van het gehele team kreeg. Als een team wereldkampioen wil worden, moet het kiezen voor een nummer één. Dat had Vettel moeten zijn," legt hij uit.

Gevoelig

Kolles merkt tenslotte nog op: "Coureurs zijn heel erg gevoelig als ze aanvoelen dat ze niet de volledige steun ervaren," weet hij.

Kolles zelf keerde dus terug in de F1 bij HRT. Het werd geen succes: het team kwam in 2010 bij geen enkele test opdagen en wist het hele jaar geen punten te scoren. Het team bungelde het hele jaar onderaan de ranglijst. Ook een jaar later kwam het team niet in actie bij een test, waarna een dieptepunt volgde in Melbourne. Daar wisten de beide auto's niet binnen de 107% een tijd neer te zetten, waardoor zij niet konden meerijden in de openingsrace.

Kolles chanteert Wolff

In 2013 dook Colin Kolles toch weer even op in het F1-nieuws. Hij zou toen F1-teambaas Toto Wolff van Mercedes hebben gechanteerd met een stiekeme audio-opname. Daarin zou Wollf onaardige dingen hebben gezegd over allerlei Mercedes-bobo's.

Wat er van dat verhaal waar is zullen we niet weten: de twee zouden de zaak onderling hebben 'opgelost'. Of en hoeveel geld dat Toto Wolff eventueel heeft gekost, zal dus ook wel nooit duidelijk worden.