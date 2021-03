In de Formule 1 wint de combinatie en niet het individu. Coureurs van andere renstallen met elkaar vergelijken is onbegonnen werk. Het mondt vaak uit in speculatie op basis van ranglijstjes. De meest betrouwbare graadmeter is de strijd tussen teamgenoten. Coureurs worden vaak afgezet tegen hun stalgenoten om te bepalen hoe goed ze zijn. In deel zeven van deze saga nemen we Lewis Hamiltons laatste teamgenoot bij McLaren onder de loep: Jenson Button (2010-2012).



2011: SNELHEID ZEGT NIET ALLES

Voor 2011 waren er de nodige veranderingen. Pirelli kwam met nieuw rubber op de proppen, het Drag Reduction System (DRS) werd geïntroduceerd om het inhalen te bevorderen en het Kinetic Energy Recovery System (KERS) werd weer ingevoerd. Bij dit systeem wordt de warmte bij het remmen omgezet in extra vermogen.

Ondanks de regelwijzigingen was Red Bull en titelverdediger Sebastian Vettel in de openingswedstrijden ongenaakbaar. In de eerste drie weekenden pakte de Duitser driemaal poleposition en twee dominante overwinningen (Australië en Maleisië). Alleen in de derde race in China moest de titelverdediger zijn meerdere erkennen in Hamilton. Opvallend was dat Red Bull dominant het seizoen begon, maar niet altijd gebruikte maakte van het KERS-systeem. Deze techniek kregen de Oostenrijkers pas later in het seizoen onder controle.

Hamilton scoorde behalve een overwinning in China ook een tweede plaats in Australië en een achtste plaats in Maleisië. De kampioen van 2008 kreeg na de Grand Prix in Sepang twintig seconden tijdstraf voor het 'slingeren’ over de baan in het gevecht met Alonso. In een duel mag de verdedigde partij maar één keer van zijn lijn af voor de eerstvolgende bocht en dat deed Hamilton dus niet. Button begon het seizoen stroef met een zesde plaats in Australië. De tweede plaats in Maleisië smaakte naar meer, maar in China viel Button net buiten het podium en werd vierde. De wedstrijd daarna in Turkije kwamen Hamilton en Button niet verder dan een vierde en zesde plek door problemen tijdens de pitstops. Red Bull domineerden de wedstrijd en Vettel won voor teamgenoot Webber.

In de stand was Vettel door zijn zegetocht een stip aan de horizon. In Spanje – de eerste race op Europees grondgebied - hoopte de Mclaren terug te slaan. Op de zondag maakte Hamilton het Vettel ontzettend lastig, maar kwam net te kort om de overwinning te pakken. Button pakte zijn tweede podium van het seizoen door als derde te finishen. In het prinsdom van Monaco kon Hamilton in de kwalificatie geen snelle ronde meer rijden door een rode vlag. De Brit startte als negende en eremetaal behalen in de smalle straten werd een zware opdracht. Button daarentegen mocht de race beginnen vanaf de eerste startrij met Vettel voor hem. Tijdens de wedstrijd was het zeer spannend vooraan. Vettel had continu druk van Alonso en Button, maar hield stand en won in de prestigieuze Grand Prix.

Twee weken later was de wedstrijd in Canada. Het werd een memorabele race. Op een kletsnatte baan in Montreal was het een chaos van jewelste. Hamilton en Button reden vlak achter elkaar en Hamilton maakte een move op zijn teamgenoot bij start en finish. Button drukte hem perongeluk richting de muur en contact was onvermijdelijk. Hamilton knalde op Button en kon zijn race door een kapotte ophanging niet vervolgen. Button kon verder zonder schade. De Engelsman kreeg later een straf voor te hard rijden achter de safety car, moest een drive-thru-penalty inlossen en belandde op positie vijftien. Niet veel later in de wedstrijd kwam de regen met bakken uit de hemel. De condities werden te onveilig en de wedstrijdleiding besloot de wedstrijd te staken. De coureurs moesten opnieuw plaatsnemen op de grid. Dat kwam Button goed uit, want een groot deel van zijn achterstand werd in één klap weggewerkt.

Twee uur later werd de wedstrijd hervat. Button probeerde zich naar voren te knokken, maar na een aanrijding met Alonso, kreeg de Brit een lekke band en moest voor de vierde keer naar de pits. De kans op een goed resultaat leek verkeken. Maar de goden waren de McLaren-coureur goed gezind. Dankzij een neutralisatie kon de Brit weer terugkomen in de wedstrijd. Toen de race weer verder ging haalde Button de één na de andere in en zag leider Vettel al in de verte. De voormalig wereldkampioen kwam in de laatste ronde op de staart van de Duitser en dwong hem in een fout. Button reed hierna aan kop, kwam als eerste over de meet en won de Grand Prix na vier pitstops en een drive-thru-penalty. Door deze overwinning - als kers op de taart - ging Button voorbij zijn teamgenoot in de stand.

De drie races daarna in de Grand van Prix van Europa, Engeland en Duitsland kende Button veel tegenslag Een zesde plaats en twee uitvalbeurten, was niet iets waar Button op gehoopt na zijn sensationele overwinning in Montreal. Hamilton kende een betere reeks met twee vierde plekken en een overwinning in Duitsland en ging zijn teamgenoot weer voorbij in de stand.

De titel leek zo goed als zeker naar Vettel te gaan. De Red Bull-coureur lag zeer comfortabel aan de leiding in het kampioenschap met zes overwinningen uit tien races. Hongarije was de laatste halte voordat de zomerstop begon. Button won weer in wisselende omstandigheden en pakte zijn tweede Grand Prix-zege van het seizoen. Hamilton lag in deze wedstrijd op de eerste plaats, maar spinde. Hij wilde zijn auto snel rechtzetten voor de aanstormende Button, maar zag Paul di Resta over het hoofd. De Force-India-coureur moest het gras op om een aanrijding te voorkomen. Hamilton kreeg hiervoor een straf. Daarnaast gokte de Brit verkeerd met de bandenstrategie. Een vierde plek was het eindresultaat.

Toen de Formule 1 terugkwam van vier weken vakantie kon niemand bevroeden dat Button de beste man van het veld zou worden in de tweede helft van het seizoen. In België werd hij derde, terwijl Hamilton door een eigen fout zichzelf uit de race reed door op te botsen tegen Kamui Kobayashi. Het weekend daarna op Monza werd Button tweede achter Vettel. Hamilton finishte weer achter zijn teamgenoot, ditmaal als vierde. In Singapore leek de uitslag op een kopie van de wedstrijd in Italië. Vettel werd weer eerste en Button tweede. Hamilton kwam dit keer niet verder dan de vijfde plaats na een straf na een aanrijding met Ferrari-coureur Felipe Massa.

Op Suzuka kwalificeerde Button achter Vettel. Hamilton stond derde achter Button en was sinds Silverstone niet meer verslagen door zijn teamgenoot op zaterdag. Bij de start behield Vettel de leiding en Hamilton nam plaats twee over. Maar de pechduivel sloeg toe bij de kampioen van 2008. Een leeglopende band zorgde voor een noodgedwongen pitstop en hij verloor veel posities. De strijd ging nu verder tussen Vettel en Button en het werd een prachtig schaakspel. Dankzij een betere strategie verschalkte Button de Duitser en lag aan kop. Hamilton kwam verder in de problemen. In een gevecht met Massa kwam hij weer in botsing met de Braziliaan. Hamilton moest daardoor weer noodgedwongen naar de pits. De Brit verklaarde later dat hij Massa niet had gezien. De safety car moest uitrukken want er lag door die touché troep op de baan. Het veld schoof ineen. Button aan kop met Vettel en Alonso erachter. De Spanjaard profiteerde van de neutralisatie en passeerde de Red Bull-coureur. Button had een klein gaatje geslagen en gaf die niet meer uit handen. Vettel finishte derde en werd voor de tweede keer wereldkampioen.

Hamilton kende de afgelopen wedstrijden veel misfortuin door eigen toedoen. In Zuid-Korea liet de Brit zich weer van een goede kant zien. Op zaterdag pakte hij heel knap de pole. Op zondag was Vettel heer en meester, maar plek twee lag voor het grijpen. De McLaren-coureur moest wel afrekenen met Webber. Rondenlang gingen beide coureurs rondenlang zij aan zij. Dit keer eindigde het niet in tranen en Hamilton werd tweede. Button reed vlak daarachter, maar vormde geen bedreiging meer voor ze en werd vierde.

Met nog drie Grands Prix te gaan werd voor het Hamilton steeds lastiger om Button te verslaan in de rangschikking. Button zelf was in gevecht voor het vicekampioenschap met Alonso en Webber. In India splitte Button beide Bulls en werd tweede achter Vettel en voor Webber. Hamilton had voor de derde keer dit seizoen een aanvaring met Massa. De Ferrari-coureur zat dit keer fout en kreeg een straf voor het incident. Hamilton had een kapotte voorvleugel, moest naar de pits en verloor veel tijd. De McLaren-coureur werd uiteindelijke zevende.

In de voorlaatste wedstrijd in Abu Dhabi profiteerde Hamilton van de uitvalbeurt van Vettel in de eerste ronde. Daarna was de Engelsman de sterkste man van het veld. Button lag op koers om er een dubbelslag van te maken voor McLaren. De sterk rijdende Alonso stak daar een stokje voor en Button werd derde.

De slotrace was in Brazilië en Button kwalificeerde voor Hamilton. Vettel pakte voor de vijftiende keer poleposition. Dit keer kreeg de Duitser problemen met zijn versnellingsbak en moest de leiding afgeven aan teamgenoot Webber. Button zat een lang tijd achter Alonso, maar kon hem toch inhalen om de laatste podiumtrede. Hamilton kreeg ook last van zijn versnellingsbak en moest later in de race de strijd staken. Webber won zijn enige en eerste race van het seizoen.

Dit seizoen was Hamilton sneller op de zaterdag, maar op de zondag – waar de punten worden verdeeld - was Button veel beter. Hamilton was in 2011 erg slordig en kwam vaak in aanraking met zijn tegenstanders. De McLaren-coureur verklaarde later dat privé-problemen invloed had op zijn prestaties.

Gedurende het seizoen nam Hamilton afscheid van zijn vader Anthony als manager. Hamilton wilde terug naar een vader-zoon-relatie. De beslissing kwam hard aan bij Anthony die van jongs af aan zijn zoon bijstond op weg naar de top. De relatie tussen Lewis en Anthony vertroebelde. De coureur noemde het gat tussen hem en zijn vader net zo groot als de Grand Canyon.

Button had het seizoen van zijn leven. Hamilton en Button bewezen los van elkaar dat de snelste zijn niet voldoende is.

Hamilton versus Button in 2011:

- Kwalificatieduel: 13-6

- Aantal poles: 1-0

- Gemiddelde startpositie was 3,5-4.5

- Aantal gewonnen races: 3-3

- Overige podia: 3-9

- Snelste rondes: 3-3

- Raceduel: 11-8

- Eindklassering: 5-2

- DNF: 3-2