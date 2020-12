Dit seizoen heeft Lewis Hamilton opnieuw de lat hoger gelegd. Rekordmeister Michael Schumacher stond lange tijd onaantastbaar bovenaan in de belangrijkste lijstjes, maar daar is dit jaar verandering in gekomen. De 35-jarige Brit heeft de afgelopen jaren flink huisgehouden op het gebied van overwinningen, podia, poles en punten en is daarmee de succesvolste coureur uit de geschiedenis. De meeste wereldtitels - het belangrijkste record - moet de geboren coureur uit Stevenage nog delen met de racelegende uit Duitsland. Behalve Lewis Hamiltons zijn baanbrekende prestaties, zijn er nog meer records het vermelden waard.



1. Meeste Grands Prix-zeges - Lewis Hamilton

Het record stond op Michael Schumacher. De voormalig F1-coureur won 91 Grands Prix in zijn loopbaan. Dit jaar is Lewis Hamilton voorbij de Duitser gestoken en heeft op dit moment 95 zeges. Met de winst in de Eifel evenaarde de superster zijn oud-collega. In Portimoa verbrak de zevenvoudig kampioen het record. De meeste overwinningen heeft de 35-jarige Engelsman behaald in dienst van Mercedes.

2. Meeste zeges voor één constructeur - Lewis Hamilton

Zijn verzameling aan zeges - zoals hierboven benoemd - heeft Lewis Hamilton voornamelijk behaald in zijn periode bij Mercedes. Met 74 stuks is de Brit andermaal Michael Schumacher voorbij in de geschiedenisboeken. Sinds het hybride-tijdperk hebben de Silberpfeilen de lakens uitgedeeld, waardoor de kersverse kampioen de overwinningen aan elkaar kon rijgen.



3. Meeste starts voor eerste Grand Prix-overwinning - Sergio Pérez

De nieuwe aanwinst van Red Bull Racing, Sergio Pérez, kon zijn geluk niet op na zijn eerste overwinning in de knotsgekke race van Sakhir. Van geslagen positie wist de Mexicaan door alle chaos heen de zege naar zich toe te trekken. 190 Grands Prix duurde het voordat de 30-jarige coureur uit Guadalajara op het hoogste treetje mocht staan. Het 11-jarige record stond eerst op naam van de Australiër Mark Webber met 130 deelnames zonder zege.



4. Meeste constructeurstitels op rij - Mercedes

Nog nooit is zo'n team dominant geweest als Mercedes. De fabrikant uit Stuttgart deed haar rentree in 2010 na een periode van lange afwezigheid. Pas sinds de introductie van de nieuwe V6-hybride-krachtbron, stond er geen maat meer op de zwartgespoten Silberpfeilen. Sinds 2014 hebben de Duitsers elk seizoen de constructeurstitel naar Brickley - hun thuisbasis - meegenomen. Het record stond op naam van Ferrari. De Scuderia scoorden in de periode tussen 1999 en 2004 zes titels op een rij.



5.Meeste puntenfinishes op een rij - Lewis Hamilton

Dat Lewis Hamilton in zijn uiterst snelle betrouwbare Mercedes moeilijk is te verslaan, staat buiten kijf. Niet alleen is dat zichtbaar in het aantal overwinningen, podia, poles of wereldtitels, maar ook met het aantal puntenfinishes op een rij. De wereldkampioen heeft van de Britse Grand Prix van 2018 tot aan de wedstrijd in Bahrein 48 keer in de punten gereden. Daarmee verbrak de 35-jarige coureur zijn eigen record. Zijn ongekende reeks werd vanwege het oplopen van het coronavirus onderbroken.



6. Meeste Grands Prix op een rij dat een team aan de leiding reed - Mercedes

23 jaar lang stond dit record in de boeken op naam van Williams. In 1997 en de periode daarvoor was de legendarishe renstal de benchmark binnen de koningsklasse. 31 keer achter elkaar reed minstens één blauw-witte Williams-bolide aan de leiding tijdens een race. Mercedes heeft dat record verboken met 39 wedstrijden. Max Verstappen zorgde in Abu Dhabi ervoor dat de reeks niet verlengd kon worden.



7. Meeste starts Grand Prix - Kimi Raikkonen

De Fin Kimi Raikkonen is nu officieel de meeste ervaren F1-coureur allertijden. Met 329 starts aan een Grand Prix is de Iceman voorbij gegaan aan Rubens Barrichello, die met 323 deelnames lang het lijstje aanvoerde. Hoewel dit record voor de kampioen van 2007 niet veel voorstelt, geeft het wel een mooie staat van dienst aan. Volgend jaar zien we 41-jarige coureur weer op de grid en zal daarmee het record flink aanscherpen.



8. Meeste podiumfinishes - Lewis Hamilton

De Brit heeft in 2020 nog een record op zijn naam geschreven. De wereldkampioen is nu alleenheerser met 165 trofeeën. Opnieuw heeft de Mercedes-coureur Michael Schumacher uit de boeken gereden. De Duitser kwam in zijn loopbaan niet verder dan 155 podia. Naar alle waarschijnlijkheid zal Lewis Hamilton in 2021 het aantal verder vegroten.