In het 2016 Formule 1-seizoen kwam Grand Prix op de straten van Baku voor het eerst op de kalender - toentertijd heette het nog de Grand Prix van Europa. Vanaf het jaar daarna stond deze race bekend als de Grand Prix van Azerbeidzjan. Nico Rosberg won de eerste race op het stratencircuit, en sinds het eerste jaar hebben deze straten voor veel actie gezorgd.

Zo wist Daniel Ricciardo de race in 2017 te winnen om optimaal gebruik te maken van alle chaos van dien - Sebastian Vettel kreeg een fikse penalty voor gevaarlijk rijden en Lewis Hamilton moest geforceerd de pits in aangezien zijn hoofdsteun los kwam.

Ook Lance Stroll wist tijdens diezelfde race zijn eerste podium te behalen, om zodoende één van de jongste coureurs met een podium-finish ooit te worden. Ook Sergio Perez heeft hier al twee keer op het podium te staan. In 2016 wist hij knap Kimi Raikkonen in te halen voor de derde plaats, en in 2018 raasde hij als een trein langs Sebastian Vettel om ook in dat jaar een derde plek te pakken.