Perez door de jaren heen: 2017, 'Best Of The Rest', maar wederom frictie met teamgenoot

Sergio Perez zal volgend jaar naast Max Verstappen komen te rijden bij het team van Red Bull Racing. Daar vervangt hij Alexander Albon, die een tegenvallend seizoen kende. Het is de bedoeling dat het team, met behulp van Perez, het gat naar Mercedes beter kan dichten. In deze reeks artikelen neemt GPtoday u mee door de Formule 1-carrière van Sergio Perez.

Perez begon het 2017-seizoen met een nieuwe teamgenoot in Esteban Ocon. Ook zag de 2017-wagen van Force India er anders uit dan zijn voorgangers; een late titelsponsor-deal met BWT zorgde ervoor dat de VJM10 een roze livery kreeg.

Sergio begon het 2017 exact waar hij was gebleven in 2016. Tot en met de Grand Prix van Spanje wist hij goede punten te scoren voor het team, met een beste finish van vierde tijdens die race. De Grand Prix van Monaco zag een einde aan zijn reeks van 17 punten-finishes nadat hij crashte met Daniil Kvyat.

De Grand Prix van Canada begon het begin van een rivaliteit met teamgenoot Esteban Ocon, nadat hij weigerde voor zijn teamgenoot aan de kant te gaan die meer snelheid had tijdens de slotfase van de race. Ocon was van mening dat hij Ricciardo kon inhalen voor een podiumplek, maar Perez was van mening dat hij zijn teamgenoot er niet zomaar voorbij zou laten gaan.

De race er na, in Baku, was er wederom weer een moment met Esteban Ocon. Perez en Ocon raakte elkaar hevig bij het uitkomen na de tweede bocht, wat ervoor zorgde dat Perez moest uitvallen. Later meende Perez dat, indien dit niet gebeurd was, hij de race kon winnen.

Tijdens de Grand Prix van België was het wederom weer raak met zijn teamgenoot. Na het uitkomen van de La Source Hairpin had Esteban Ocon véél meer snelheid, en probeerde aan de rechterkant te passeren. Sergio Perez moest hier, echter, niks van hebben en bewoog zijn VJM10 naar de rechterkant, wat ervoor zorgde dat de twee weer botsten. De voorvleugel van Ocon raakte beschadigd en Perez kreeg een lekke achterband. Ook deze race wist Perez niet te finishen.

Echter, de races dat het goed ging tussen de twee Force India-teamgenoten, wisten beide heren vaak punten te scoren. Met name Perez wist op drie keer na elke race in de punten te eindigen, wat ervoor zorgde dat hij zevende eindigde in het klassement. Deze plek heette ook wel 'Best of the Rest', aangezien de eerste zes plekke in principe hoorden tot de drie grote teams.