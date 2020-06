Rijden Fernando Alonso en Sebastian Vettel volgend jaar bij Aston Martin?

Lawrence Stroll werd twee jaar geleden eigenaar van Force India en vormde het om tot Racing Point. Ook deze naam gaat volgend jaar verdwijnen en zal vervangen worden door Aston Martin. De Britse autofabrikant verkeerde in zwaar weer en ook daar kwam Lawrence Stroll de boel redden.

Middenin de coronacrisis werd bekend dat Mercedes-teambaas Toto Wolff aandelen Aston Martin heeft gekocht en dus ook in dit team een vinger in de pap heeft. Vreemd is dat niet, aangezien Wolff en Stroll al langere tijd een vriendschap hebben en daar ook open over zijn.

Alonso en Vettel in gesprek met Aston Martin

Als gevolg hiervan komen de geruchten over een coureursduo voor 2021 inmiddels flink op gang. Sebastian Vettel zal vertrekken bij Ferrari en is op zoek naar een ander stoeltje. Vettel hoopt op een stoeltje bij Mercedes, maar of dat te realiseren valt zal moeten blijken. Mocht dat niet lukken dan zal Vettel in de basis niet bij een topteam rijden, tenzij Aston Martin een zeer goede auto weet te bouwen, rondom de Mercedes-motor.

Van Fernando Alonso is inmiddels ook bekend dat hij open staat voor een terugkeer in de Formule 1. Grand Prix-winnaars of wereldkampioenen zijn altijd interessant voor een F1-team, zeker voor nieuwe teams vanwege de aandacht die het oplevert.

De vraag zal zijn of zowel Alonso als Vettel het zien zitten om de gok te nemen die Aston Martin op dit moment is. Volgens het Italiaanse Gazzetta dello Sport zien beide coureurs het echter zitten om bij Aston Martin in te stappen en staan open voor een gesprek.

Veel zal ook afhangen van de prestaties in 2020, maar dat zal de komende weken duidelijk worden doordat volgende week het F1-seizoen gaat beginnen.

Afscheid van Stroll

Wie het veld zou moeten ruimen bij Aston Martin is nog niet beslist. Lance Stroll heeft tot nu toe weinig gepresteerd en ook al is hij de zoon van de eigenaar zou het team zelfs bereid zijn afscheid te nemen van Stroll. Sergio Perez ligt in de basis het meest voor de hand, maar tekende vorig jaar een 5-jarig contract en brengt ieder seizoen 12 miljoen euro mee naar het team.