Perez door de jaren heen: 2014, regelmatig in de punten door Mercedes-krachtbron

Sergio Perez zal volgend jaar naast Max Verstappen komen te rijden bij het team van Red Bull Racing. Daar vervangt hij Alexander Albon, die een tegenvallend seizoen kende. Het is de bedoeling dat het team, met behulp van Perez, het gat naar Mercedes beter kan dichten. In deze reeks artikelen neemt GPtoday u mee door de Formule 1-carrière van Sergio Perez.

Aan het begin van het 2014-seizoen werd er al gauw duidelijk welke krachtbron het veld zou aanvoeren, en dat was overduidelijk die van Mercedes. De hybride krachtbron was met afstand het sterkste van het veld, en zorgde ervoor dat met name in een rechte lijn voor een enorm voordeel. Dit, in combinatie met dat de andere twee krachtbron-leveranciers veel problemen hadden met überhaupt de motor draaiende te houden, zorgde ervoor dat alle teams met Mercedes-motoren een stap maakten.

Het seizoen begon meteen met een punten-finish, toen Daniel Ricciardo in Australië gediskwalificeerd werd door een regelbreuk wat betreft de hoeveelheid brandstof per tijdseenheid. Echter, een week later was de Mexicaan niet in staat om de race in Maleisië te beginnen door een probleem aan de versnellingsbak.

Een week later, daarentegen, wist Sergio Perez de eerste podiumplek voor Force India te bemachtigen sinds 2009 - en wist daarmee de snelle Daniel Ricciardo achter zich te houden.

De race daar op wist Perez, tijdens de Grand Prix van China, niet hoger te kwalificeren dan zestiende, maar wist de race daarentegen wel als negende te finishen.

De races in Monaco en Canada verliepen niet vlekkeloos. Toen hij in Monaco wederom weer sneller kwalificeerde dan zijn teamgenoot, wist hij te crashen met Jenson Button en dit resulteerde in zijn eerste retirement van het seizoen. Ook de race in Canada eindigde in puin; Braziliaan Felipe Massa crashte hevig in de achterkant van Perez zijn Force India, wat ervoor zorgde dat beide heren in de bandenstapel belandden. Perez zou een penalty van 5 plekken krijgen voor de volgende race, aangezien de FIA had bevestigd dat de Mexicaan van lijn zou zijn veranderd tijdens het aanremmen.

De rest van de races zag Perez vaker de finishvlag, met stabiele punten voor het team. De auto was niet snel genoeg voor reguliere podium-finishes, maar wist vrijwel altijd in de top 10 te eindigen.

Op 7 november 2014 bevestigde het team van Force India dat Sergio Perez bij het team zou blijven voor het seizoen er na, en tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi kondigde het team aan dat ze een deal hebben gesloten tot en met het 2016-seizoen.