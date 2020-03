Timo Glock: "Terugkeer in de F1 voor Nico Hulkenberg wordt erg moeilijk"

Nico Hulkenberg was de afgelopen tien jaar actief in de Formule 1. De Duitser reed voor Williams, Sauber, Force India en Renault maar vond geen stoeltje voor 2020. Hij gaf aan dit geen probleem te vinden en ook wel uitkeek naar een jaartje rust, maar zou wel klaarstaan mocht hij ergens moeten invallen.

Volgens landgenoot Timo Glock gaat het een moeilijk verhaal worden voor Hulkenberg om weer terug te keren in de Formule 1. Hij is van mening dat de sympathieke Duitser zijn focus moet verleggen naar het DTM.

De voormalig Toyota-coureur zegt hierover: "Als je eenmaal uit de Formule 1 bent is het erg moeilijk om weer terug te keren. Er kloppen altijd jonge coureurs, talenten op de deur van de Formule 1 en dan zijn er ook altijd jongens die sponsorgeld meebrengen. Voor een ervaren coureur is het moeilijker om dan terug te komen in een F1-stoeltje."

Overstappen naar DTM

Glock heeft zelf goede herinneringen aan zijn overstap naar de DTM. Hij zou Hulkenberg graag in de Duitse klasse zien rijden: "Ik denk dat een grote naam als Hulkenberg, met al zijn ervaring een goede toevoeging zou zijn voor het DTM-veld. Ik zou Nico erg graag zien rijden in het DTM."