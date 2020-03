Esteban Ocon: "Lewis Hamilton was een goede leermeester voor mij"

Esteban Ocon debuteerde in 2016 in de Formule 1 bij Manor en reed in 2017 en 2018 voor Force India / Racing Point. Vorig jaar keek hoe hij toe vanaf de zijlijn als reservecoureur bij Mercedes. Na een jaar lang elk raceweekend op de tanden bijten keert de 23-jarige coureur dit jaar terug op de grid bij Renault.

Veel geleerd van Hamilton

Het jaar bij Mercedes in de pitbox heeft hem echter toch iets opgeleverd, zo vertelde hij in gesprek met diverse media. Ocon: "Ik heb goede gesprekken gehad met Lewis. Hij heeft mij goed advies gegeven, niet zo zeer op sportief vlak maar meer op het management gedeelte."

"Hij heeft goede dingen tegen me gezegd en verteld welke kant ik op moet met mijn carrière. Hij is een goede leermeester in veel aspecten."

Bewondering

Een aspect dat Ocon bewonderd zijn de activiteiten die Hamilton buiten het circuit heeft. Zo is Lewis Hamilton onder andere veel bezig met kleding en daar wordt ook vaak in de media veel over gesproken. De Fransman zegt hierover: "Hoe hij zijn tijd indeelt is erg indrukwekkend. Hij spendeert namelijk ook veel tijd met zijn engineers en hij heeft een druk leven."

"Alles wat hij in dat drukke leven doet is echter met 100% inzet. Vergeet al het andere, hij doet deze dingen en dat doet hij goed en heel precies. Hij verliest er ook geen tijd mee."

Sterker geworden

Voor 2020 zegt de Renault-coureur dat hij sterker terugkomt ten opzichte van eind 2018 toen hij de Formule 1 tijdelijk moest verlaten. Het jaar bij Mercedes in de pitbox, waarbij hij mee kon kijken en luisteren met zowel Hamilton als Bottas, heeft hem veel opgeleverd.

"Ik ben er veel sterker uitgekomen als toen ik eraan begon. Ik heb veel meer kennis op technisch vlak gekregen maar ook op andere aspecten zoals organisatie en de manier waarop ze dingen in verschillende omstandigheden zien, de manier waarop ze zich in elke situatie gedragen, ik heb het allemaal gezien en meegemaakt afgelopen jaar", zo sluit de teamgenoot van Daniel Ricciardo af.