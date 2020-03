Esteban Ocon: "Relatie met Ricciardo is stukken beter dan met Perez"

Esteban Ocon stond afgelopen jaar aan de zijlijn en moest toekijken vanuit de pitbox van Mercedes hoe Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het kampioenschap bij elkaar reden. De Fransman was reservecoureur van het Duitse team en kreeg de kans om Nico Hulkenberg te vervangen voor 2020. Die kans pakte hij met beide handen aan.

Waarschuwing Daniel Ricciardo

De 23-jarige coureur heeft echter niet een al te beste reputatie in de Formule 1. In het algemeen wordt hij gezien als arrogant en iemand die vaak in conflict raakt met zijn teamgenoot of teamleden. Heel populair is Ocon dan ook nog niet.

Daniel Ricciardo waarschuwde zijn nieuwe teamgenoot eind vorige maand en zei: "Gedraag je normaal." Dit deed hij vanwege de eerdere conflicten die Ocon heeft gehad, onder andere bij Force India met teamgenoot Sergio Perez, en zijn botsing en gedrag naderhand met Max Verstappen in Brazilië 2018.

Ocon belooft beterschap

De Renault-coureur spreekt wijze woorden, maar zal dit om moeten zetten in daden. Tegenover Autosport zegt hij hierover het volgende: "Op de baan zijn Sergio Perez en ik elkaar vaak tegen gekomen. Dat is te vaak gebeurd, dat mag duidelijk zijn. Het was ook niet goed te noemen en ik wil niet dat dit vaker gebeurt."

"De sfeer tussen tussen Daniel Ricciardo en mij is een stuk beter dan het was met Perez. Ik denk dat we op deze voet verder kunnen werken met elkaar, ook al zal het soms moeilijk zijn op het circuit zelf. Het is voor ons een stuk beter om goed met elkaar om te gaan, eigenlijk voor iedereen in het team. We moeten zorgen voor positieve energie en een goede omgeving om in te werken."

"Ik hoop dat we samen stabiel kunnen zijn en solide op dat gebied zodat we het team vooruit kunnen helpen. Ik wil niet dat we samen eindigen in een crash. Zoiets kan natuurlijk altijd voorkomen, bij de start bijvoorbeeld, maar als dat tijdens de race zelf gebeurt is dat onacceptabel."

