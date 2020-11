Dmitry Mazepin ontkent: "Heb nooit gezegd dat verkoop Force India illegaal was"

Eerder deze maand werd bekend dat er een rechtszaak is aangespannen door Dmitry Mazepin die vorige week is begonnen in het Hooggerechtshof van Londen. Een woordvoerder van het bedrijf Uralkali van Mazepin heeft ontkend dat de rijke Rus heeft gezegd dat de verkoop van Force India in 2018 illegaal was.

"De zaak is gestart door de High Court in Londen en zal deze week plaatsvinden", zo vertelde een woordvoerder. Ze verduidelijkte dat de claim eigenlijk is ingediend door Uralkali, een Russisch bedrijf voor kunstmest, en niet door Mazepin zelf.

Verkoop Force India

Waar draait het allemaal om? Twee jaar geleden, toen Force India werd verkocht door Vijay Mallya, beweerde Mazepin dat Uralkali een hoger bod had uitgebracht dan Lawrence Stroll voor het in Silverstone gevestigde team, maar curatoren reageerden niet op telefoontjes en e-mails.

Mazepin voelt zich hierdoor bekocht en is van mening dat Stroll voorgetrokken is, terwijl Mazepin eigenlijk het team had moeten 'krijgen'. De woordvoerster ontkende dat Mazepin ooit zei dat de verkoop aan Stroll was illegaal en dat hij om deze reden naar de rechter gaat. "We hebben geen bewijs dat Mazepin dit ooit heeft gezegd."