Hamilton prijst ex-teamgenoot Bottas: "Dat heb ik met hem nooit gehad"

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vormden jarenlang een sterk duo bij het team van Mercedes. Hamilton was de overduidelijke kopman van het team en werd in bijna elk seizoen van hun samenwerking wereldkampioen. Bottas heeft het team verlaten, maar Hamilton is nog steeds lovend.

Hamilton en Bottas waren van 2017 tot en met 2021 elkaars teamgenoot bij Mercedes. Bottas werd in 2017 aangetrokken als opvolger van de plotseling vertrokken Nico Rosberg. In tegenstelling tot Rosberg kon de Finse coureur op geen enkel moment meevechten voor de wereldtitel. Bottas was de ideale wingman van Hamilton en reed dan ook in dienst van de Brit.

Geweldige teamgenoot

Bottas rijdt sinds 2022 voor het team van Alfa Romeo en kan daar veel vrijer rijden. In een video op het YouTube-kanaal van Mercedes looft Hamilton zijn voormalig teamgenoot: "Valtteri was echt een geweldige teamgenoot en collega. Ik denk dat weinig mensen weten dat er altijd een soort intern conflict is in onze sport. We strijden in twee kampioenschappen: we hebben een constructeurskampioenschap en het wereldkampioenschap. We moeten zoveel mogelijk punten scoren voor het team, maar je wil altijd je teamgenoot verslaan."

Verkeerde kant

Hamilton heeft echter het idee dat dit nooit het geval is geweest met Bottas. De zevenvoudig wereldkampioen had nooit ruzie met Bottas en deelt nog maar eens complimenten uit: "Je hebt altijd een bepaalde route die je samen moet aflopen en het is heel erg makkelijk om de verkeerde kant op te gaan. Met Valtteri heb ik dat echter nooit gehad. We hebben gewoon alles besproken. Hij wilde het gewoon beter doen als ik sneller was en andersom."