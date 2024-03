Bottas verzorgt bijzondere demorun in Leyton House-bolide

Volgende week staat de Australische Grand Prix in Melbourne op het programma. Veel coureurs zijn echter dit weekend al aanwezig in Australië en Valtteri Bottas maakt gebruik van zijn tijd Down Under. Hij was aanwezig op het Adelaide Motorsport Festival.

In Adelaide mocht Bottas een aantal rondjes rijden in een bijzondere bolide. De Finse Sauber-coureur kroop namelijk achter het stuur van de Leyton House CG891 uit 1989. De door Adrian Newey ontworpen wagen zorgde voor veel aandacht en Bottas genoot dan ook van zijn rondjes achter het stuur van de blauwgroene bolide. Ook Günther Steiner en Damon Hill waren aanwezig in Adelaide.