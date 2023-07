Bottas neemt bijzondere Mercedes in ontvangst

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas is momenteel niet bezig met het beste seizoen uit zijn Formule 1-loopbaan. Naast de baan gaat het echter wel goed met de Finse coureur. Bottas deelt op sociale media namelijk dat hij daags na de Oostenrijkse Grand Prix een bijzondere auto in ontvangst heeft genomen.

Bottas reed in het verleden jarenlang voor het team van Mercedes en zag in die tijd dat het merk bezig was met de ontwikkeling van een bijzondere straatauto. Deze zeldzame Mercedes ONE is inmiddels in productie gegaan en Bottas heeft zijn exemplaar in ontvangst mogen nemen. Ook Lewis Hamilton en Nico Rosberg zijn de gelukkige eigenaar van zo'n bolide. De auto is voorzien van een 1.6-liter V6 motor en heeft 1033 PK. De motor is ontworpen door de mensen die ook de Formule 1-krachtbronnen maken.