Bottas teleurgesteld over prestatiedip in Hongarije

Alfa Romeo stond er goed bij na de kwalificatie. Guanyu Zhou begon vanaf P5 en Valtteri Bottas op P7. In de race op de Hungaroring verliep het totaal anders. Zhou vergooide een goed resultaat na de start en bocht één, terwijl Bottas veel moeite had om tempo te vinden.

De Fin was na de zondag een beetje mineur. "Het is teleurstellend om vanuit zo'n goede positie te vertrekken', zei Bottas, opgetekend door Speedcafe.

"Helaas had Zhou een probleem bij de start, dus ik moest om hem heen, verloor wat momentum, maar alle auto's met zachte banden gingen snel in de eerste ronde."

Bottas merkte grote verschillen op de zaterdag en zondag. "Zelfs daarna had ik nooit echt het gevoel dat ik het tempo had om plaatsen goed te maken. Tijdens de kwalificatie hadden we zeker een beter tempo dan anderen."

Bottas verklaarde waarom een puntenfinish niet mogelijk was. "Op de een of andere manier werken de banden een enkele ronde, maar zodra de banden in de race beginnen te slijten, beginnen we te glijden en nog meer te glijden."