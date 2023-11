Bottas beleefde rampzalig raceweekend: "Ik had een buikgriep"

Valtteri Bottas kende een rampzalige Grand Prix in de straten van Las Vegas. De Finse Alfa Romeo-coureur begon op een veelbelovende positie aan de race, maar al na één bocht was een goed resultaat als sneeuw voor de zon verdwenen. Na afloop bleek dat Bottas ook nog eens ziek was.

Bottas mocht de race op de veelbelovende zevende plek starten. In de eerste bocht raakte hij echter betrokken bij een aantal incidentjes. Hij spinde en hij raakte tweemaal de voorvleugel van de eveneens gespinde Fernando Alonso. Bottas kon in zijn Alfa Romeo daarna geen aansluiting meer vinden met de rest van het veld. De Finse coureur kwam met 85 seconden achterstand op racewinnaar Max Verstappen als laatste over de streep.

Na afloop van zijn tegenvallende race gaf Bottas aan dat het een soort martelgang was. De Finse coureur had niet genoten in Las Vegas en hij verklaarde zelfs dat hij ziek was. In gesprek met RaceFans legde hij de situatie uit: "Dit was niet bepaald geweldig. Ik heb sinds een paar dagen last van een buikgriep en het werd tot gisteravond alleen maar erger. Gisteren was het dan ook het ergst, maar vandaag ging het iets beter. Dit was niet het leukste weekend, ook als je kijkt naar wat er in de race gebeurde."