Bottas zou haarstijl aanpassen voor Mercedes-comeback

Het team van Mercedes heeft voor volgend jaar een stoeltje vrij. Lewis Hamilton gaat per 2025 rijden voor het team van Ferrari en daardoor ligt de rijdersmarkt nu volledig open. Valtteri Bottas zou een terugkeer naar Mercedes wel zien zitten, hij zou zijn haarstijl er zelfs voor willen aanpassen.

Hamilton maakte afgelopen maand uit dat hij na dit seizoen vertrekt bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaat zijn jeugddroom najagen bij Ferrari en hij zadelt zijn huidige werkgever Mercedes op met een fiks probleem. Meerdere coureurs worden in verband gebracht met het vacante Mercedes-zitje, maar vooralsnog is er nog niets concreet.

Valtteri Bottas was van 2017 tot en met 2021 de teamgenoot van Hamilton bij het team van Mercedes. Aan het einde van dit jaar loopt zijn contract bij het team van Sauber af. In gesprek met de Finse krant Ilta Sanomat laat hij weten dat hij de timing van de transfer van Hamilton opvallend vond. Hij wordt gevraagd of hij terug zou keren bij Mercedes, maar dan wel zonder snor en matje: "Dat zou een zware eis zijn! Maar als we het hebben over succes en weer vechten om de zeges en de podiums, dan kunnen de snor en het matje wel weg. Maar misschien hebben ze wel iets nieuws over mij geleerd. Ik denk dus niet dat ze dat gaan eisen!"