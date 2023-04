Alfa Romeo: Zhou en Bottas presteren nu 'op vergelijkbaar niveau'

Zhou Guanyu heeft de snelheid gevonden. Dat is de mening van Alfa Romeo's technisch topman Xevi Pujolar. De Chinees is nog maar aan zijn tweede Formule 1-seizoen bezig, maar is volgens de Spaanse ingenieur nu al ongeveer even snel als zijn ervaren teamgenoot Valtteri Bottas.

Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zitten beiden sinds begin 2022 bij de Zwitserse renstal. Tienvoudig Grand Prix-winnaar Bottas kwam vanuit het team van Mercedes over, terwijl Zhou vorig jaar zijn debuut binnen de koningsklasse wist te maken.

Vorig jaar al liet de toenmalig F1-rookie volgens liefhebbers hier en daar zien hoeveel snelheid hij in z’n mars heeft, een door teams gewilde eigenschap dat volgens Alfa Romeo-ingenieur Xevi Pujolar er in zijn tweede seizoen steeds meer uit lijkt te komen.

"Ik denk dat onze coureurs nu op een vergelijkbaar niveau zitten", vertelt Pujolar als antwoord op een vraag van RaceFans. "Als de ene of de andere coureur sneller of langzamer is, dan ligt dat gewoon aan de omstandigheden van de race. Bij de eerste race was Valtteri (Bottas) sneller, en de laatste twee races was Zhou (Guanyu) sterker. Naar mijn mening zitten ze op hetzelfde niveau", sluit Pujolar af.