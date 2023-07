Bottas apetrots: "Dit overtreft onze verwachtingen"

De Hongaarse kwalificatie kende veel verrassingen, maar het team van Alfa Romeo was de grootste verrassing. De Zwitserse renstal bereikte met beide auto's het derde gedeelte van de kwalificatie en behaalde het beste kwalificatieresultaat sinds Japan 2012. Valtteri Bottas was ontzettend trots op het resultaat van zijn werkgever.

Alfa Romeo oogde voorafgaand de kwalificatie al snel, maar niemand had zien aankomen dat ze in de kwalificatie daadwerkelijk sterk zouden presteren. Guanyu Zhou reed echter de beste kwalificatie uit zijn nog korte Formule 1-loopbaan en noteerde de vijfde tijd. De ervaren Valtteri Bottas kwam ook sterk voor de dag en start de race vandaag vanaf de zevende startpositie.

De Fin was na afloop enorm trots op het resultaat van zijn werkgever. Hij is bezig met een redelijk lastig seizoen en deze prestatie kwam dan ook als geroepen. Hij stelt in een persbericht van Alfa Romeo dat de punten pas worden uitgedeeld in de race, maar is toch enorm trots: "Ik ben echt zeer trots op het hele team. Ik ben positief verrast door de prestatie van ons in de kwalificatie. We vonden het een realistisch doel om de top tien te bereiken, maar de vijfde en de zevende plaats overtreft onze verwachtingen."