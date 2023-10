Bottas wil goed gevoel van Qatar vasthouden in Austin

Valtteri Bottas kwam uit het Midden-Oosten met een punt extra op zak richting Amerika. Dat was voor de Alfa Romeo-coureur een flinke opsteker na enkele puntloze optredens en de Fin heeft vertrouwen deze positieve lijn door te trekken in Austin.

"Het was geweldig om in Qatar weer in de punten te komen, vooral met het soort race dat we hadden: wij allemaal als team, zowel op de baan als in de basis, hadden dat nodig en we zullen klaar zijn om te strijden tot de allerlaatste ronde om te proberen vooruit te komen in het klassement", zei Bottas met blijdschap op de officiële website van Alfa Romeo.

De vice-kampioen van 2019 en 2020 keek er erg naar uit om terug te keren in de ​​​​​USA. Het is een van zijn favoriete bestemmingen. "Ik vind het erg leuk om in de Verenigde Staten te zijn, ik kom hier het hele jaar door vaak en ik kijk uit naar het komende weekend."

Aan Circuit of The Americas houdt Bottas positieve herinneringen, zeker na de zege vier jaar terug. "Austin is altijd leuk; Ik hou van het circuit – ik heb hier in 2019 ook vanaf pole gewonnen. Naast dat we twee keer zoveel kansen krijgen om weer punten te scoren, betekent het hebben van twee sprintweekends op rij dat we goed weten wat werkte in Qatar, en hoe we kunnen werken aan het maximaliseren van onze prestaties direct."

"We weten dat onze auto het potentieel heeft om het goed te doen, en de upgrades die we de afgelopen maand hebben geïntroduceerd, maken een positief verschil: we komen dit weekend ook met nieuwe onderdelen en ik heb er vertrouwen in dat we kunnen blijven doorgaan met wat we hebben laten zien twee weken geleden en meer punten aan onze naam toevoegen."