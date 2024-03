Bottas ontvangt reprimande na bijzondere overtreding

Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog maar één dag oud, maar de eerste straf is alweer uitgedeeld door de stewards. Na afloop van de tweede vrije training moest Valtteri Bottas zich melden voor een opvallende overtreding. Het leverde hem uiteindelijk een reprimande op.

Bottas draaide zijn Sauber als één van de eerste de pitbox uit tijdens de tweede vrije training. Hij leek echter niet de fastlane te betreden, waardoor hij zich moest melden bij de stewards. Daar bleek echter dat hem om een compleet andere overtreding ging. Bottas wilde namelijk een proefstart doen, maar hij ging daar de lijn aan het einde van de pitlane over. Volgens de stewards had Bottas vier seconden voor de start van de sessie de pitlane al verlaten. Dit levert hem een reprimande op.

New document: Infringement - Car 77 - Red Light at Pit Exit

Published on 29-02-2024 17:54 CEThttps://t.co/p7DYvTjxHP#F1 #Formula1 #FIA #BahrainGP 馃嚙馃嚟 pic.twitter.com/22kNplSSvv