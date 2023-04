Bottas benoemd tot ambassadeur van Adelaide motorsportfestival

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas maakt grote stappen op Australisch grondgebied. Na een geslaagde dag op het welbekende motorsportfestijn Adelaide Motorsportfestival, mag de Finse Formule 1-coureur zichzelf nu als officieel ambassadeur van het evenement noemen.

Na afloop van de Grand Prix van Saudi-Arabië vloog Valtteri Bottas een weekje eerder richting het land down under. Een week voordat de Australische Grand Prix in Melbourne werd verreden, had de Finse coureur namelijk nog iets extra's op de planning staan.

De achtvoudig Grand Prix-winnaar werd namelijk uitgenodigd om het Adelaide Motorsportfestival te bezoeken, waarbij de Alfa Romeo-piloot de kans kreeg om twee bijzondere auto's te besturen: een klassieke Alfa Romeo GTV Group A racewagen én een Commodore VF, de auto die in 2016 de 1000 mijlen van Bathurst heeft gewonnen.

Zijn aanwezigheid bleek van beide kanten een groot succes, want nu is officieel naar buiten gebracht dat tot Bottas ambassadeur van het jaarlijkse racefestijn benoemd is. Dit nieuws brengt de vriend van de Australische professioneel wielrenster Tiffany Cromwell opnieuw een stapje dichterbij de titel van Aussie ereburger.

Bekijk hieronder een korte samenvatting van zijn avonturen in Adelaide: