Bottas juicht vriendin toe bij Ronde van Vlaanderen

Het is algemeen bekend dat Valtteri Bottas een groot fan is van wielrennen. De Fin bracht zijn paasweekend dan ook door in de buurt van fietsen, hij was namelijk aanwezig bij de Ronde van Vlaanderen. Bottas was daar overigens niet zonder reden aanwezig.

Bottas heeft een relatie met de Australische professioneel wielrenster Tiffany Cromwell. Ze nam deel aan de Ronde van Vlaanderen en aangezien Bottas een weekendje vrij had, was hij aanwezig in België. De Fin laat daags na de wielrenwedstrijd weten dat hij aanwezig was. Op sociale media deelt hij beelden van zijn aanwezigheid, hij stelt zelf dat zijn dag in het teken stond van zijn favoriet bezigheden: fietsen en koffiedrinken.