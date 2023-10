Bottas haalt inspiratie uit Mexicaans gerecht voor helmdesign

De Mexicaanse Grand Prix van dit weekend is zeer populair onder de fans, maar zeker ook onder de coureurs. Ook dit weekend zijn er dan ook weer veel speciale helmontwerpen te zien. Naast thuisrijder Sergio Perez kiezen meerdere andere coureurs voor opvallende designs.

Valtteri Bottas heeft weer eens uitgepakt. De Finse Alfa Romeo-coureur rijdt regelmatig met zeer opvallende designs rond en ook dit weekend kiest hij weer voor een zeer opvallend ontwerp. Ditmaal heeft hij zich namelijk laten inspireren door zijn favoriete Mexicaanse gerecht: de taco. Op de bovenzijde van de helm staat de tekst 'All I want is taco's' terwijl er op de helm verder nog veel meer verwijzingen naar Mexico te zien zijn.